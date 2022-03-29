新竹縣＋2！最新確診足跡曝 曾去屈臣氏、湖口火車站
中央流行疫情指揮中心今（29）日宣布新增33例本土COVID-19確診病例，其中2例來自新竹縣，均為大潭電廠相關。而新竹縣政府也公布了最新足跡，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
新竹縣政府表示，案23086是宿舍保全人員，本國籍男性68歲，Ct值14.7，3/26出現症狀，昨新增匡列後並採檢，晚間確診。案23087為宿舍群聚確診者的8歲女兒，就讀竹北安興國小，目前居隔中，曾2次採檢陰性，昨第3採陽性確診，Ct值18.5，2例新增案例持續疫調中，清消作業持續進行中。
新竹縣政府公布的足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。