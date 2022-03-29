台鐵安全改革進度　運安處：33方案已完成9項

我是廣告 請繼續往下閱讀
林景山說，自去年6月落實推動安全改革迄今，未再發生重大行車事故，一般行車事故較去年同期減少5件，下降12.82%、行車異常事件數在扣除如近期頻繁地震等天然災害後，較去年同期減少5件，下降1.18%，己初見成效，但其中一般事故及異常事件進步率仍亟待加強，將持續努力。
林景山說明，今年持續再推動26項方案與建制鐵道智慧化整合系統，並滾動檢討，強化安全維護及管理量能，目前正配合交通部委託專業機構辦理SMS 第三方評鑑，確保台鐵安全管理系統有效落實執行，建立安全第一的組織文化與作業習慣。
目前完成的9項方案包含「工地安全由台鐵局負全責管理」、「健全緊急通報機制」、「預防斷軌」、「智慧化巡軌」、「整合維修量能」、「維修關鍵零組件國產化」、「落實ATP隔離開關遠端監視系統」、「訂定重賞重罰激勵機制」、「安全技術研討會」，而「專業服務顧問團隊協助系統建置
及推動」目前已完成招商，現正建置中。
而對於有司機員反應台鐵在購入新車之後，在對駕駛系統還不熟悉的狀況下即行駛，造成安全疑慮，機務處副處長鄭國璽回應，此狀況是去年年底首航的時候發生，後來瞭解同仁需求後，台鐵也安排了很多的訓練課程，目前亦持續訓練當中，現況下相關的抱怨應該已經少很多。
另外，在普悠瑪事故後，傾斜式列車原定的雙人駕駛勤務在啟用限速備援系統後將恢復單人駕駛，是否在4月將上線？鄭國璽說明，目前傾斜列車有52套備援系統已上線，但要恢復單人駕駛，需要交通部相關的審核機制，是否4月能實施還不確定。