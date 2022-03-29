新北＋11！分布在這5區　侯友宜：發現中和公寓2人躲家中

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侯友宜說，案23070（女性，70多歲）已接種3劑疫苗、3月27日頭暈、CT值14.6，23072（女性，5歲女性）就讀幼兒園、3月27日發燒症狀、CT值16.8，案23073（女性，40多歲）為公司行政人員、已接種2劑疫苗、3月28日流鼻水無症狀、CT值16，3人為同住家人。
案23069（女性，70多歲）已接種2劑疫苗、無症狀、CT值15.2，案23071（男性，60多歲）無業、已接種3劑疫苗、無症狀、CT值26.6，案23074（男性，70多歲）無業、已接種2劑疫苗，3月27日咳嗽、喉嚨痛、CT值16.4；以上6例個案共匡列相關接觸者共306人、居家隔離127人，均已安排採檢，
其中，幼兒園接觸者209人採檢均為陰性，持續疫調中，3月29日至3月31日一連三天該區域增設社區機動篩檢站，鼓勵民眾踴躍採檢。
侯友宜又說，案23075（女性，50多歲）居住中和區，未接種疫苗，職場在台北市，3月27日出現咳嗽、發燒症狀，就醫採檢PCR陽性，CT值15.2，收治專責病房隔離治療；個案初步疫調匡列接觸者12人、居家隔離12人，已安排採檢，持續疫調中。
至於基隆相關案2人，案23077（男性，40多歲）居住新莊區，外縣市教師，已完成2劑疫苗接種，為北市確診案23022的接觸者，3月28日接獲北市個案通知確診，自行快篩陽姓，前往醫院採檢，PCR陽性，CT值22，個案初步疫調匡列接觸者15人、居家隔離14人，已安排採檢，持續疫調中；案23127（男性，50多歲）居住板橋區，基隆市警察局的員警，已經接種3劑疫苗，因相關確診案遭匡列接觸者採檢，PCR陽性，相關疫調持續進行中。
案23076（女性，60多歲）居住永和區，3月27日出現頭痛、肌肉痠痛症狀，就醫採檢PCR陽性，收治專責病房隔離治療，個案初步疫調匡列接觸者111人、居家隔離45人；案23124（男性，40多歲）居住淡水區，外縣市教師，3/27出現喉嚨痛、咳嗽、發燒症狀，自行快篩陽性，前往醫院採檢PCR陽性，CT值18.2，個案初步疫調匡列接觸者4人、居家隔離4人，已安排採檢，持續疫調中。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。