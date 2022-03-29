1987年性愛禁片口味太重 一刀未剪「無碼處」全被噴霧
日本導演川尻善昭的動畫電影《妖獸都市1987劇場版》圍繞魔界和人界的兩個護衛者身上，片中充斥暴露的性愛場面、獵奇妖魔畫面等重口味尺度，在現今開放的社會下上映，仍是一大震撼。台灣片商努力爭取大銀幕上映全片一刀未剪，送審時爭取通過輔15級，但在行銷用的預告片、精采片段上，因尺度關係，被通知晚上10點以後公開，以及要求修剪、打上馬賽克才可以上廣告，所以網路上皆是噴霧版本，僅有戲院才有完整版。
川尻善昭導演的作品多數充滿性感藝術，這類的表現風格剛好很對歐美動畫迷胃口，讓他得以紅到國際，作品多次在海外放映，創造出比在日本更大的影響力。
香港曾受川尻善昭影響，因此徐克所改編的1992真人版《妖獸都市》也是妖氣沖天，在主流電影中帶有黑暗魔幻影子、情色、暴力、血腥等，飾演幫助人類的妖魔女主角李嘉欣，更是得到「最性感演出」的美譽，可惜真人版還是偶像包袱、限制問題不夠開放。
《妖獸都市1987劇場版》劇情講述為維護人魔兩界和平，「黑暗護衛」瀧蓮三郎與麻紀繪搭檔，護衛魔導士邁亞多，不對盤的兩人一邊突破魔界激進份子的埋伏，漸漸對彼此產生情愫，最後更將發現整起事件背後的驚人真相。電影4月8日在台上映。