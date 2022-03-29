COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

1987年性愛禁片口味太重　一刀未剪「無碼處」全被噴霧

▲《妖獸都市1987劇場版》尺度太重，預告片必須打上馬賽克。（圖／水元素文創）
▲《妖獸都市1987劇場版》尺度太重，預告片必須打上馬賽克。（圖／水元素文創）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-03-29 16:16:36

日本導演川尻善昭的動畫電影《妖獸都市1987劇場版》圍繞魔界和人界的兩個護衛者身上，片中充斥暴露的性愛場面、獵奇妖魔畫面等重口味尺度，在現今開放的社會下上映，仍是一大震撼。台灣片商努力爭取大銀幕上映全片一刀未剪，送審時爭取通過輔15級，但在行銷用的預告片、精采片段上，因尺度關係，被通知晚上10點以後公開，以及要求修剪、打上馬賽克才可以上廣告，所以網路上皆是噴霧版本，僅有戲院才有完整版。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《妖獸都市1987劇場版》 充滿性感藝術。（圖／水元素文創）
▲《妖獸都市1987劇場版》 充滿性感藝術。（圖／水元素文創）
川尻善昭導演的作品多數充滿性感藝術，這類的表現風格剛好很對歐美動畫迷胃口，讓他得以紅到國際，作品多次在海外放映，創造出比在日本更大的影響力。

香港曾受川尻善昭影響，因此徐克所改編的1992真人版《妖獸都市》也是妖氣沖天，在主流電影中帶有黑暗魔幻影子、情色、暴力、血腥等，飾演幫助人類的妖魔女主角李嘉欣，更是得到「最性感演出」的美譽，可惜真人版還是偶像包袱、限制問題不夠開放。

《妖獸都市1987劇場版》劇情講述為維護人魔兩界和平，「黑暗護衛」瀧蓮三郎與麻紀繪搭檔，護衛魔導士邁亞多，不對盤的兩人一邊突破魔界激進份子的埋伏，漸漸對彼此產生情愫，最後更將發現整起事件背後的驚人真相。電影4月8日在台上映。

▲《妖獸都市1987 劇場版》當年因情色尺度大膽令人瞠目結舌，使台灣片商不敢引進。（圖／水元素文創）
▲《妖獸都市1987 劇場版》當年因情色尺度大膽令人瞠目結舌，使台灣片商不敢引進。（圖／水元素文創）

《社內相親》也有展榮展瑞？男女「嘴纏畫面」心臟大暴擊

最美小三韓素希「抱睡」朴炯植！同居《單戀》情差點曝光

威爾史密斯揍人非首次　「他」貼臉襲吻也吃一記耳光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀