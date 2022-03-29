航海王氣泡水開賣！4主角登場 椰子水聯名泰飲特調搶客
日本漫畫《OnePiece》（航海王）的主角魯夫，因為吃了橡膠果實變成「橡膠人」的劇情設定深植人心，沒想到日前最新一話公布，作者尾田榮一郎大改設定變成「人人果實」轟動外界，讓「航海王」成為近期熱搜關鍵字。而Ocean Bomb也在此時推出航海王氣泡水，首波有魯夫、娜美、索隆與香吉士4位主角，搭上近期最熱話題。
在瓶身包裝推陳出新的飲料品牌Ocean Bomb，繼推出七龍珠、超人力霸王、美少女戰士等多款動漫包裝氣泡水系列後，這次新推出「航海王氣泡水」系列，滿足廣大海賊粉的蒐藏欲望。和以往可愛的設計風格不同，航海王氣泡水系列採用鋁罐的金屬原色為背景，突顯動漫人物的輪廓。瓶身背面加入每個人物的代表符號，外紙箱也有單色組成的角色圖像，讓粉絲忍不住想整箱帶回家。
航海王氣泡水首波共有4款新口味與角色封面，分別是乳酸風味的魯夫、乳酸風味的娜美、蜂蜜檸檬風味的索隆，以及蜂蜜檸檬風味的香吉士，每罐39元。除此之外，全新包裝的超人力霸王系列也推出原味、水蜜桃兩款乳酸飲料，每罐39元，4月起在全聯上架。七龍珠超氣泡水系列也新增4款全新包裝，分別是達爾（賽打風味）、悟空（橘子風味）、悟空（蘋果風味）與悟飯（白葡萄風味），每罐35元。
搶攻夏季飲品市場，香港椰子水「if椰子水」則和泰式創意飲品「泰讚了」合作，聯名推出「帕岸島滿月派對」、「帕岸島斑蘭椰椰」、「帕岸島沙灘」3款夢幻系調飲，單杯售價85元，任選3杯加送if椰子水1瓶。而if椰子水也首度在全聯開賣1公升大罐裝，4月14日前享第2件5折優惠。