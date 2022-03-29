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清明假期將屆　高市清明進納骨塔內祭拜15分鐘為原則

▲高雄市衛生局長黃志中公布清明連假期間防疫守則。(圖／高市府提供)
▲高雄市衛生局長黃志中公布清明連假期間防疫守則。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-29 16:35:24

清明連假來臨，許多民眾南北移動，高雄市政府今（29）日公布連假期間防疫守則，除鼓勵提前、分散祭拜及線上祭拜外，也建議進入納骨塔內祭拜以15分鐘為原則，進入納骨塔內辦理祭活動時，務必配合戴口罩、實聯制、量體溫、手部酒精消毒、保持社交距離且應提供戶外祭拜桌棚供民眾使用。

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其次在百貨賣場方面，除落實戴口罩、入口量測體溫、實聯制、保持社交距離，當人流聚集或交易尖峰時段，業者應加開結帳機台、加強距離標示並派員加強疏導。用餐離桌，則應立即佩戴口罩，業者也應提高廁所及公共區域清潔消毒頻率。

室內型景點須戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒、保持社交距離；室外型景點要戴口罩、保持社交距離、禁止邊走邊吃，並應提高各景點公廁及公共設施清潔消毒頻率，每30分鐘消毒一次。

搭乘大眾運輸，除戴口罩、實聯制、量體溫、員工健康管理，並增加環境清消頻率，捷運、站體每30分鐘消毒一次、交通船每航班消毒一次。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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