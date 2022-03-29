電豹女神「下面只套一條內褲」　網友羨慕死：孫生有福氣

網紅團體反骨男孩（Wackyboys）成員孫生，2020年9月初與「樂天女神」林襄分手，現任女友為桃園雲豹職籃啦啦隊「Leopard-Girls」（電豹女）成員林宛璇（Wendy），本身是模特兒的Wendy擁有175公分衣架子身材，日前釋出一系列棚拍照，下半身只穿一件內褲，網友直呼：「抱歉了孫生！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲Wendy集清新臉蛋、魔鬼身材於一身。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy有外型、舞技，曾參加女團選秀節目《菱格世代DD52》。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy除了是啦啦隊成員、專業模特兒。（圖／林宛璇Wendy IG）曝光的照片，Wendy柔順秀髮披肩，穿一件露肩長袖上衣，展現鎖骨到上胸處的雪白地帶，以下的部位除了一條三角內褲、踝上長襪，沒有其他布料遮掩，大秀水蛇腰、蜜腿根部，一雙比例近乎完美的纖腿成為最大亮點。▲▼Wendy美腿傲人。（圖／林宛璇Wendy IG）▲Wendy同步放送蜜桃臀。（圖／林宛璇Wendy IG）Wendy以撩人的語氣寫下：「喜歡的作品來了！腿控、奶控，還是今天沒有空？」2組照片按讚數都破萬，網友直呼：「這太誇張」、「吃飯吃到暈倒」、「神正欸」、「」、「我完全沒了...太讚了」，並紛紛Cue孫生，「這個孫生敢看嗎」、「孫生有福氣」、「孫總還沒出現」，引起熱議。（編輯：楊穎軒）▲▼Wendy背面全裸，尺度極大。（圖／林宛璇Wendy臉書）▲▼Wendy和孫生感情穩定。（圖／林宛璇Wendy抖音、IG）滴妹突PO大素顏照 網友驚嚇指數100：太慘了威爾史密斯老婆外遇 對象是小21歲「兒子好兄弟」金泰梨嫁了「女兒不是南柱赫的」！《2521》驚人細節公開