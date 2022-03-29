《月光雕刻師》系列改版消息曝光！全新神話裝備問世

我是廣告 請繼續往下閱讀
四月即將推出【月光夥伴大進擊】大改版，全新系統「夥伴牧場」共有「夥伴牧場」、「夥伴探索」、「夥伴訓練」等三大玩法：
※夥伴牧場
可透過居住區進入「夥伴牧場」，進行家具編輯；每天可與夥伴進行互動，獲得獎勵與效果，依據夥伴等級給予不同獎勵。
※夥伴探索
角色需要持有夥伴才能進行探索，夥伴屬性與區域屬性相同將增加獎勵；每日可免費探索一次，或使用「好友遠征票」進行區域探索；探索後需冷卻時間或使用「夥伴緩解器」。
※夥伴訓練
夥伴進行訓練後，可獲得永久性訓練效果；透過夥伴訓練，可增加訓練數量、減少訓練、探險與冷卻時間。
《月光雕刻師》未來將推出首次全職業共用【二轉職業】「商人」、「探險家」，達Lv.250，任何職業二轉皆可選擇，「商人」為專門狩獵職業，具備狩獵獎勵加成效果，且擁有專用流浪商人NPC．可進行特別交易內容，包含時裝、特殊裝備、戰利品等項目。「探險家」屬於適合狩獵與PVP攻擊職業，探險可獲得額外獎勵。
後續也將推出【伺服器排名專屬效果】針對伺服器名聲、PVP、釣魚的排名，給予玩家各類排名1至3名的特殊效果獎勵。【新系統家具】新增各式主題及節慶時裝，包含：未來科技感、紙袋、消防員、流浪商人、工人等的特殊時裝，此外，可透過「摩登市集」獲得更多樣式的小屋家具。以上活動內容請依官網公告說明為準。