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禁止挺俄！「Z」象徵支持侵烏　德國：使用將視為犯罪

▲Z字成為支持莫斯科入侵烏克蘭的象徵。（示意圖／擷取自美聯社影片）
▲Z字成為支持莫斯科入侵烏克蘭的象徵。（示意圖／擷取自美聯社影片）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-03-29 16:38:46

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭之際，俄羅斯軍用車輛塗有「V」和「Z」的標誌，也引發廣大討論。根據俄羅斯國防部說法指出，戰車和裝甲車上標示的「Z」字，象徵支持入侵烏克蘭的標誌。為了表達反對俄羅斯入侵烏克蘭，德國2邦先前下令禁止公開展示Z字符號，德國內政部更表示，在德國使用「Z」字表示支持俄羅斯入侵，可能會被視為是一種犯罪行為，而因此被起訴。

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綜合《路透社》等外媒報導，在德國下薩克森邦（Lower Saxony）或巴伐利亞邦（Bavaria）宣布，禁止公開使用「Z」來支持俄羅斯侵烏之舉，違反將被處以最高3年有期徒刑。

德國聯邦政府內政部發言人表示，字母「Z」本身當然不會被禁止，但在個別情況之下使用「Z」可能構成對俄羅斯侵略戰爭的認可。

內政部發言人強調，俄羅斯隊烏克蘭發動侵略戰爭是一種犯罪行為，任何公開贊成這場戰爭的人也可能會受到起訴。「聯邦安全當局正在關注此事，在這方面，我們歡迎幾個聯邦將在個別情況下，審查這是否可能構成犯罪行為，並採取相應行動的聲明。」

在俄羅斯使用的西里爾字母中（Cyrillic）並無「Z」字，但自2月24俄羅斯對烏克蘭展開入侵行動之後，愈來愈多人發現俄國軍用硬體上漆著Z字。俄羅斯國防部先前曾在Instagram上文稱，該符號來自俄語單詞За победу，它以「Z」開頭，意思是「勝利」。


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