再生醫療三法讓產業動起來　醫美也成立醫學實驗室搶商機

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台塑生醫近年來持續規劃投入生技產業發展，透過與策略性夥伴合作，加速跨入不同生技領域。繼投資台灣醫材領導大廠和康生技後，今年3月初宣布擬策略投資長春藤生命科學公司，以新台幣約7.55億元取得51.0%的股權，跨足再生醫學產業，未來結合長庚大學及長庚醫療體系的產學研資源，發展細胞治療技術，造福廣大民眾。
台塑生醫投入細胞治療產業，期許藉由產業化發展，透過管理降低生產成本，讓新醫療技術能夠普及化，共同守護國人健康。而不只台塑，現在連醫美集團也成立再生醫學實驗室，星醫美學台北旗艦店成立旗下第一間再生醫學實驗室，於今（29）日正式啟用，採用千萬等級高規格醫療級及實驗室等級設備，讓消費者輕鬆體驗再生醫學帶來的更健康美麗生活。
星醫美學執行長林信一表示，此再生醫學實驗室使用於PRP研究之規格等級比照國際級J&J、Terumo、Magellant、WEGO四大公司再生醫學系統，採用共同的二次離心技術，各項產品與研究皆於無塵無菌的環境下製備。他強調，消費者對再生醫學治療需求接受度高，加上台灣再生技術已享譽全球，醫療水準高且價格合理，實驗室未來將結合更多的醫療科技，如AI數據醫療等，完整滿足大健康市場需求。
至於在AI數據醫療部分，集團也跨足牙醫領域，過去牙醫「一人打天下」的情況不再，將分析個人需求與狀況，從矯正、植牙甚至兒童牙醫，指派不同專科的醫師看診。此外，引進AI大數據口腔檢查，結合數位科技療程行為，透過數據分析，提供詳盡資訊，尤其自費牙科中常見的植牙、矯正與假牙，更能透過牙科數位化，在技術上有著顯著進步與改良。
星醫美學指出，去年疫情嚴重時，配合政府法規，使用一人一室，人流的確有降低，但疫情緩和後，「報復性消費成長」，人流數暴增成長5倍以上，而為了讓消費者安心，診所也導入科技減少候診時間。
星醫美學表示，集團與明基合作，由明基為其打造專屬的會員報到系統，會員可透過該系統進行報到，在選擇服務項目後，就由專人進行接待，另外，集團也根據不同的服務需求，自行設計了多種系統，讓會員從進到診間就能感受到AIoT智慧化服務，除了減少人流接觸，也可節省會員的等待時間。