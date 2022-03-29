桌球／激戰5局淘汰世界冠軍 林昀儒/廖振珽勇闖4強
我國桌球男雙組合林昀儒/廖振珽今(29)日傳出捷報，他們在WTT球星挑戰賽杜哈站男雙8強戰，面對剛剛拿世界冠軍的瑞典組合Kristian Karlsson/Mattias Falck，在激戰5局後以3:2晉級，闖進4強。
上一場面對地主組合Mohammed Abdulwahhab/Ahmad Khalil Al-Mohannad，「林廖配」只用不到16分鐘就順利過關。但今天面對世界第二、且剛在去年世錦賽冠軍的Karlsson/ Falck，賽前就知道會有一場硬仗。
今天開賽後，林昀儒/廖振珽在首局克服9:10的落後，逆轉以13:11拿下；不過瑞典組合下一局也在9:9之後，連拿2分，將大比分給扳平。關鍵第3局，林廖配打出一波7:0的攻勢，以11:6率先聽牌。
不過Karlsson/ Falck，不打算繳械投降，第4局一開始就連拿4分，以11:4將比賽逼進決勝局。林昀儒/廖振珽頂住壓力，在第5局比分落後時打出一波8:1的高潮，最終以11:5拿下比賽。
另一組台灣組合莊智淵/彭王維，面對南韓的安載賢/趙大成，一樣打到了5局，但遺憾以2:3落敗。而下一場林昀儒/廖振珽將要碰上同樣的對手，來爭取晉級決賽。