提升社區防護力！高市勞工局促國營企業強化防疫管理

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周登春說、有鑑於近日桃園大潭電廠爆發移工群聚感染，經市長陳其邁指示，該局立即要求中油、台電、中鋼、台船等企業，連同相關的協力廠商，必須確實執行防疫管理，經統計有聘僱移工之協力廠商計5家，已完成全部195名移工快篩，快篩結果均無異常，而且移工已全數完成施打兩劑疫苗，廠商也將持續加強移工接種第3劑，顯見企業均能積極配合市府防疫政策，共同防阻病毒的侵襲。
周登春指出，自今(111)年2月起，該局已邀集專家學者配合衛生局，前往包含中油、台電、中鋼、台船等企業，以及38家關鍵企業，訪視廠區紅、黃區之區域劃分及其相關防疫措施，並要求企業落實快篩及移工宿舍防疫，建立窗口即時回報結果。
周登春強調，有鑑於疫情瞬息萬變，尤其移工群聚感染，對雇主產線及社會影響更趨嚴重，該局呼籲雇主及仲介公司應積極重視移工住宿環境及品質，並落實不混居、分艙分流等防疫措施，並加強鼓勵及督促移工接種第3劑疫苗，以保護自身健康，防止疫情持續蔓延。
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