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提升社區防護力！高市勞工局促國營企業強化防疫管理

▲高雄市政府勞工局加緊關鍵企業快篩，以共同提升社區防護力。(圖／記者黃守作攝，2022.03.29)
▲高雄市政府勞工局加緊關鍵企業快篩，以共同提升社區防護力。(圖／記者黃守作攝，2022.03.29)

記者黃守作／高雄報導

2022-03-29 18:51:34

高雄市政府勞工局於今(29)日，督促全市各國營企業，強化防疫管理，以提升社區防護力。

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高市府勞工局局長周登春表示，市長陳其邁宣布，為加強防疫，高市國營企業包括中油、台電、中鋼、台船等紅區人員，每週3快篩1次，轄內捷運、國營企業等重大公共工程及38家關鍵產業住宿者，一週內完成快篩，還必須強化餐廳、宿舍、交通車的防疫管理，以提升社區防護力。

周登春說、有鑑於近日桃園大潭電廠爆發移工群聚感染，經市長陳其邁指示，該局立即要求中油、台電、中鋼、台船等企業，連同相關的協力廠商，必須確實執行防疫管理，經統計有聘僱移工之協力廠商計5家，已完成全部195名移工快篩，快篩結果均無異常，而且移工已全數完成施打兩劑疫苗，廠商也將持續加強移工接種第3劑，顯見企業均能積極配合市府防疫政策，共同防阻病毒的侵襲。

▲高雄市政府勞工局督促國營企業強化防疫管理，以提升社區防護力。(圖／記者黃守作攝，2022.03.29)
▲高雄市政府勞工局督促國營企業強化防疫管理，以提升社區防護力。(圖／記者黃守作攝，2022.03.29)
周登春指出，自今(111)年2月起，該局已邀集專家學者配合衛生局，前往包含中油、台電、中鋼、台船等企業，以及38家關鍵企業，訪視廠區紅、黃區之區域劃分及其相關防疫措施，並要求企業落實快篩及移工宿舍防疫，建立窗口即時回報結果。

周登春強調，有鑑於疫情瞬息萬變，尤其移工群聚感染，對雇主產線及社會影響更趨嚴重，該局呼籲雇主及仲介公司應積極重視移工住宿環境及品質，並落實不混居、分艙分流等防疫措施，並加強鼓勵及督促移工接種第3劑疫苗，以保護自身健康，防止疫情持續蔓延。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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