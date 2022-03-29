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盧泰潤醫師表示，中風、心肌梗塞形成，血管阻塞是主要關鍵，老化、家族史、三高、糖尿病、抽菸、肥胖等風險，血管比常人更容易出現斑塊，風險越多機率越高，斑塊若形成血栓，塞住腦血管就形成中風，塞住心血管便形成心肌梗塞。冬季天冷、溫差變化較大時，血管收縮會較為劇烈，斑塊便容易脫落、血管阻塞的機會自然也較高。
春夏中風、心肌梗塞４地雷！醫：風險族群影響大要小心。
同樣是溫差影響，春夏也非常常見，例如室內外溫度有明顯落差的冷氣房。另外，天氣炎熱時，身體也較容易出汗、脫水，使得血液濃度增加，造成血管栓塞，也是風險之一。盧泰潤醫師表示，據美國CDC指出溫度29度後，每超過一度，因心腦血管疾病住院的機率約提升3.6%，上升10度就達36%。而中國也有研究顯示，天氣炎熱時，因心腦血管疾病死亡的機率比平常高出18%。
另一方面，春夏總讓人想吃冰、喝冰水，這些消暑行為形成的溫度變化，對身體健康的一般人而言影響不大，但對於前述提到身體健康狀況本就不佳、血管彈性較差的高風險族群而言，就會是個影響程度較高的風險，提醒民眾在消暑時也要留意。
防範春夏中風、心肌梗塞，醫：先讓身體先適應溫度！
防範春夏中風、心肌梗塞，盧泰潤醫師提醒平時就要適度的補充水分，一方面避免中暑，也降低血液濃稠度上升的風險。平常使用冷氣的習慣，可以將溫度控制在26~28度之間，為人體適應溫度，而若冷氣房的溫度較低，進入時可先穿個外套、或站在門口適應環境溫度，待身體適應再進入冷氣房。吃冰、喝冰水等消暑行為一樣可以作，但最好先含在嘴巴並緩慢進行，以減少溫差刺激血管的機會。如此便有助避開春夏中風、心肌梗塞的主要風險。
也提醒民眾平時就應保持運動、營養均衡、良好飲食、正常作息等生活習慣，提升血管健康。而春夏運動時間建議選擇在早晨、傍晚或晚上等氣溫較涼的時候，避免早上氣溫較高之時，以減少中暑、脫水等造成心腦血管疾病發生等風險。
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