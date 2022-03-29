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回嗆台鐵安全改革　火產痛批：安全離我們好遠

▲火產與台鐵企工今（29）日下午召開記者會，痛批台鐵將安全改革與公司化掛鉤，卻從未重視過營運安全。（圖／記者黃仁杰攝,2022.03.29）
▲火產與台鐵企工今（29）日下午召開記者會，痛批台鐵將安全改革與公司化掛鉤，卻從未重視過營運安全。（圖／記者黃仁杰攝,2022.03.29）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-29 17:25:51

太魯閣事故迄今即將滿周年，台鐵在今（29）日下午2點報告安全改革進度，隨後台鐵企工與火車駕駛產業工會於3點也召開記者會，批評台鐵與交通部從未正視火產對安全的呼籲，對「安全」的觀念落後火產15年，且讓效率凌駕於安全之上，而火產理事長黃隆華也重申51罷工的決心，「員工真的累了，我們不想要加班」。

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在太魯閣事故中罹難的助理司機員江沛峰今日入祀新北市忠烈祠，火產於下午召開記者會指出，太魯閣事故是因為一場工安疏失而釀成大禍，但中央藉著「安全」議題再起台鐵公司化聲浪，司機員是執行安全任務最前線的基層員工，火產早在2007年台鐵大里事故後，已提出動力車保安設備ATP故障，在無備援系統支援下，需設置備用編組因應，或降低速度注意運轉，但台鐵依然讓效率凌駕於安全之上，建言從未被採納。

黃隆華指出，司機員都是第一線面對台鐵的安全問題，「但我們總是覺得離安全好遠，在台鐵員工罹難後提公司化、資產，就好像家裡人不在了，但是大家現在在討論分家產」，中央應該把如何改善台鐵安全化的議題列入在草案中，讓員工知道中央把台鐵安全放在哪，這才能安定員工。

對於5月1日的罷工，黃隆華說，「休假是勞工的合法權益，不加班也是勞工的合法權益，員工上班一直處在不安全的環境，員工真的累了，我們不想要加班」，火產一直秉持著對台鐵安全的重視至今，如今新車也故障，其中有很多人為的因素，台鐵再發生故障的時候，工作人員聯繫的SOP都有問題，SOP其實是健全的，但是卻沒有落實，台鐵的運轉經驗長，但卻意外頻傳，就是因為台鐵用效率來取代安全，不管是人員、列車、軌道、線路都是「用好用滿」，缺乏養護，這就是高層對台鐵做的事。
 

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