關懷外籍生！台南市勞工局協同移民署宣導

《四方報》報導，外籍生的權利在近期受到重視，勞工局於28日協同移民署，前往台灣首府大學進行「新南向訪視關懷服務」。除了一般法令宣導外，也加入性別歧視的宣導，提醒外籍生求職面試應注意事項，更提醒雇主，外籍生非寒暑假的每週工時，不得超過20小時。
勞工局強調，聘僱外籍學生從事工作應檢視其工作證等相關文件、且非寒暑假期間每週工時不得超過二十小時；聘僱外籍學生時一定要查驗並照相留存其學生證正本（確認該學期有註冊）、居留證正本（確認在我國可有效居留），以及勞動部核發的工作許可證正本（且須注意許可效期，確認其可以合法工作）。
雇主對於所聘僱外籍學生提供的工作許可證如有疑義，可撥打勞動部電話客服中心洽詢確認。如對於聘僱外籍學生相關規定有疑問，也可逕洽勞工局，勞工局將竭誠提供服務。 勞工局長王鑫基表示，勞工局108年開始年啟動「新南向訪視關懷服務」，至今已訪視18個學校，面訪外籍生人數1500餘名，未來勞工局將持續配合學校、企業及外籍生的需求，主動前往提供服務。
28日的訪視關懷服務中，台首大校長張淑中也分享辦理新南向產學合作國際專班的心路歷程，感謝勞工局提供這樣的訪視關懷服務，讓學校在照顧這群新南向的外籍學子時，能有政府相關單位的協助，更能正確的依據相關法令規定辦理，讓這些外籍學子能完整的受到法令保障。