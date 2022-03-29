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最神祕男神金城武紅30年　堅持「不要知道我是誰」

▲最神祕男神金城武紅30年。（圖／NOWnews影像中心）
▲最神祕男神金城武紅30年。（圖／NOWnews影像中心）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-29 17:33:09

48歲混血男神金城武90年代出道，與林志穎、吳奇隆、蘇有朋並稱「台灣四小天王」，金城武是裡頭作風最低調的一個人，平均1年拍1部戲，維持量少質精的路線，出道多年也沒什麼花邊新聞，獨樹一格的神祕感，讓金城武穩居超級巨星的地位。

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▲金城武出道前期當過歌手。（圖／翻攝網路）
▲金城武出道前期當過歌手。（圖／翻攝網路）
金城武17歲拍沙士廣告，被經紀公司老闆慧眼相中簽約，從此再也沒換過經紀公司，早年他拍電視劇、出唱片，還辦過粉絲活動，轉往日本發展之後，金城武深居簡出，成為緋聞絕緣體，狗仔想拍也拍不到東西，加上對作品非常挑剔，金城武打槍過80%賣座的商業片，因此每次露面都會掀起旋風，越神祕，觀眾對他越有興趣。

▲金城武（右）拍日劇成功打開知名度。（圖／翻攝網路）
▲金城武（右）拍日劇成功打開知名度。（圖／翻攝網路）
和金城武合作過4次的導演陳可辛說，金城武是他見過最不花錢的明星，陳可辛拉著他朝聖日本美食餐廳，金城武下次就介紹1間CP值更高的給他，還會得意的說：「這家便宜很多。」卸下巨星光環，金城武私下就是個愛打電動的宅男，陳可辛拍《投名狀》時，最擔心酒店沒有Wi-Fi，金城武沒得玩。

▲金城武在台灣現身必掀起旋風。（圖／翻攝長榮YouTube）
▲金城武在台灣現身必掀起旋風。（圖／翻攝長榮YouTube）
導演朱延平曾經爆料，金城武回台灣有空就約他吃飯，聊菜鳥時期誰欺負他的往事，帥氣、念舊、神祕，是外界對金城武最直接的印象，尤其是他撲朔迷離的感情世界，讓自己的魅力隨著年紀有增無減，金城武說：「經營金城武這個名字，我完全沒興趣，所以你不會常看到我，你不要知道我是誰，重點是看到我演出來的角色。」

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