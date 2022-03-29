前消防員控免職規定不公　徐國勇親上憲法法庭

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不過，徐國堯2014年被任職的高雄市消防局以執勤懈怠、無故未參加訓練、誣告浮報加班費等違失，在42天內記42支申誡，當年度平時考核獎懲互相抵銷，累積達2大過，遭高市府免職。
徐聲請釋憲，主張《警察人事條例》與《公務人員考績法》的免職規定不同，有差別待遇，違反《憲法》平等原則、侵害人民服公職權，基於「懲戒一元化」原則，免職的懲戒權應為司法院掌管而非行政機關，相關規定賦予行政長官免職權，已屬違憲。
關係機關內政部長徐國勇今親自領軍出庭辯論，他主張，這牽扯司法懲戒權跟行政懲處權，到底是二元制還是把所有第一次的免職規定全收歸司法權內；從《憲法》增修條文清楚明訂，考試院掌管公務人員的任、免，且規定停止《憲法》83條任用的適用，是把任免、把長期憲法實施的三權分立、五權分立規定明文化，免屬於考試權的一部分，考試權是廣義的行政權，不能把免字免掉；增修條文是在憲法之後增修，就是憲法的位階。
內政部、銓敘部的代理人均主張，《警察人事條例》免職規定並無不當，警消職務常遇突發、須有機動性，要貫徹長官命令，有高度紀律性，因任務性質不同，應給予長官在發現不適任人員時有斷然處置、即時汰除不適任人員的權力，達到領導統御與團隊紀律。
大法官呂太郎詢問，有無避免主管蓄意刁難的機制？銓敘部司長蕭正祥說，現行機制是沒有，但比較容易發生官官相護問題，有過錯，長官都會先維護、輔導部屬，而且通常是發現的時候就會馬上處理。
徐國堯表示，自己是現行制度的犧牲品，「就像隨便抓到一個人就說他是小偷，不用勘驗任何證據，長官要處罰基層消防員簡直易如反掌，造成絕對權力、絕對腐敗。」
庭末，徐國堯說，這不只是他的個案，也涉及全國警消人員，消防人員是救人工作，如果救人的人都沒辦法自救，如何救社會大眾，部長說我們沒紀律才死那麼多消防員，聽了真是很傷心難過；機關都沒有正面回答大法官的疑問，要如何避免長官濫用懲處權。
憲法法庭今天也有辯論另一起由北高行法官聲請的案件，討論憲法規定「司法院為國家最高司法機關，掌理公務員之懲戒」是否蘊含「懲戒一元化」的憲法原則？《公務人員考績法》規定長官監督權所必要可進行免職，有無侵害司法機關享有懲戒權的意旨？2起釋憲案都涉司法懲戒權，司法院長許宗力、副院長蔡烱燉均迴避，由資深大法官黃虹霞擔任審判長。