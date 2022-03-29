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清明連假天氣有變！週末冷氣團來襲　全台濕冷低溫剩14℃

▲中央氣象局表示，清明連假前兩天受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台各地明顯濕冷，民眾安排活動要注意。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局表示，清明連假前兩天受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，全台各地明顯濕冷，民眾安排活動要注意。（圖／張勵德攝）

記者張勵德/綜合報導

2022-03-29 18:27:22

清明連假天氣有變！中央氣象局表示，根據最新預報資料顯示，本週末（4/2~4/3）連假前兩天，原本預估僅為東北季風影響，但冷空氣強度升級，可能有接近大陸冷氣團等級強度的冷空氣南下，加上華南雲雨區東移攪局，全台各地都將轉為明顯濕冷的天氣型態！中部以北地區最低溫將下探攝氏14到15度，南部及東部地區低溫也僅攝氏17到19度，且雨勢持續時間長，直到下週一（4/4）連假後半段冷空氣減弱，天氣才會慢慢放晴回穩，提醒民眾安排假期活動要注意天氣變化。

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今（3/29）日清晨過後東北季風減弱，各地天氣慢慢回穩，氣象局預報員林定宜表示，週三（3/30）有一道微弱鋒面掠過北部海面，因中高層有些雲系移入，中南部及東南部地區將有局部短暫陣雨，北部、東北部及東部地區也有局部短暫雨。各地氣溫依舊偏暖，西半部地區高溫可達攝氏29到31度，東部地區高溫約攝氏27度左右。

林定宜說，週四（3/31）起東北季風增強，花東地區可能有些明顯的對流發展，將有局部短暫陣雨，局部地區可能有比較明顯的雨勢，而迎風面的北部、東北部地區及中南部山區也有局部短暫與，其他地區為多雲。北台灣天氣稍微轉涼，高溫略降到攝氏23度左右，比起這兩天降溫攝氏6度，至於中南部地區影響不大，高溫仍有攝氏29到31度。到了週五（4/1）東北季風影響開始越來越明顯，北部高溫續降到攝氏18到19度，低溫也只剩攝氏15度，中南部地區高溫降至攝氏24到27度，低溫約攝氏16到19度，東部地區高溫約攝氏21度，低溫約攝氏18度。而降雨主要集中在北部及東半部地區為主，但雨勢斷斷續續，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

比較明顯的天氣變化將落在清明連假前兩天，目前預估冷空氣強度將直逼大陸冷氣團等級，加上華南雲雨區東移帶來豐沛的水氣，全台各地都會明顯轉冷，北部地區低溫一路下探到攝氏14度左右，沿海空曠地區甚至可能再低一點，加上降雨影響高溫也僅攝氏17度左右，北台灣感受濕冷的情況相當明顯，南部地區低溫也僅攝氏17到19度左右。

林定宜說，這波冷空氣及華南雲雨區影響至少會持續兩天，等於連假前半段全台各地都相當濕冷，中部以北及東北部地區降雨會比較持續且有局部大雨發生機會，民眾要去掃墓或是外出活動，要特別留意天氣轉變。預計下週一（4/4）之後冷氣團就會慢慢減弱，屆時各地氣溫會逐步回升，降雨也有望趨緩，連假後兩天僅剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，氣象局也提醒，週三、週四兩天金門及馬祖易有局部濃霧或低雲影響能見度，西半部地區夜間及清晨也有局部霧或低雲，請民眾留意。明起到週五東半部、中部以北沿海及金門、馬祖、澎湖有長浪發生機率，前往海邊活動要注意安全。

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