清明連假天氣有變！週末冷氣團來襲　全台濕冷低溫剩14℃

我是廣告 請繼續往下閱讀
林定宜說，週四（3/31）起東北季風增強，花東地區可能有些明顯的對流發展，將有局部短暫陣雨，局部地區可能有比較明顯的雨勢，而迎風面的北部、東北部地區及中南部山區也有局部短暫與，其他地區為多雲。北台灣天氣稍微轉涼，高溫略降到攝氏23度左右，比起這兩天降溫攝氏6度，至於中南部地區影響不大，高溫仍有攝氏29到31度。到了週五（4/1）東北季風影響開始越來越明顯，北部高溫續降到攝氏18到19度，低溫也只剩攝氏15度，中南部地區高溫降至攝氏24到27度，低溫約攝氏16到19度，東部地區高溫約攝氏21度，低溫約攝氏18度。而降雨主要集中在北部及東半部地區為主，但雨勢斷斷續續，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
比較明顯的天氣變化將落在清明連假前兩天，目前預估冷空氣強度將直逼大陸冷氣團等級，加上華南雲雨區東移帶來豐沛的水氣，全台各地都會明顯轉冷，北部地區低溫一路下探到攝氏14度左右，沿海空曠地區甚至可能再低一點，加上降雨影響高溫也僅攝氏17度左右，北台灣感受濕冷的情況相當明顯，南部地區低溫也僅攝氏17到19度左右。
林定宜說，這波冷空氣及華南雲雨區影響至少會持續兩天，等於連假前半段全台各地都相當濕冷，中部以北及東北部地區降雨會比較持續且有局部大雨發生機會，民眾要去掃墓或是外出活動，要特別留意天氣轉變。預計下週一（4/4）之後冷氣團就會慢慢減弱，屆時各地氣溫會逐步回升，降雨也有望趨緩，連假後兩天僅剩東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
此外，氣象局也提醒，週三、週四兩天金門及馬祖易有局部濃霧或低雲影響能見度，西半部地區夜間及清晨也有局部霧或低雲，請民眾留意。明起到週五東半部、中部以北沿海及金門、馬祖、澎湖有長浪發生機率，前往海邊活動要注意安全。