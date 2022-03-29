押不成！涉貪護航特定廠商 北市殯葬處副處長60萬交保
台北市殯葬管理處副處長王文秀被檢舉，涉洩漏標案資訊，護航特定殯葬業者得標，昨遭檢廉搜索、約談到案，今（29）日凌晨被檢方依涉犯《貪汙治罪條例》圖利等罪聲押禁見。台北地院下午開庭訊問，傍晚裁定王女60萬元交保。
檢廉獲報，王文秀涉於2020年至2021年間，洩漏「109年無名（主）屍處理（含火葬土葬費用）及相驗暨解剖中心大體搬（接）運與清潔維護勞務採購契約」、「110年度第一、二殯儀館電子輓聯維護及運作委託服務」等2件採購案招標資訊，護航福臨葬儀公司負責人林栢宗、熊互聯科技負責人林震雨等2業者，各以160多萬元及170多萬元的「最有利標」得標。
廉政署派員跟監，發現王女曾多次私下搭乘廠商的車外出，每次都會拿手提袋下車，懷疑裡面是不法對價，台北地檢署28日指揮廉政署，兵分14路搜索殯葬處及相關涉案人住居所，約談王女等人到案，進一步釐清有無涉及行、受賄。
檢方複訊後，命業者劉筆明以20萬元交保；北市府顧問許志成、業者林震雨、林栢宗、金凱怡、潘忠陽、洪鉦皓各以10萬元交保；業者吳如繕以7萬元交保；標案評委吳永猛、曾漢珍、楊荊生各以5萬元交保；業者吳忠晉、張景森，各以3萬元交保。至於王女遭檢方聲請羈押禁見，但獲法院裁定60萬元交保。