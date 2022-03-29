小禎入主《食尚》！一天7餐不怕胖　想邀楊祐寧陪吃

主持人小禎今（28）日接棒陳零九，入主TVBS節目《食尚玩家魚肉鄉民》與小賴（賴晏駒）搭檔主持，曾說羨慕大S閃婚舊愛「又相信愛情了」，並完成凍卵手術不排除未來生子或再婚，被問現在對前夫李進良有何看法？她淡定地說「祝福他找到另一半啊！」沒有吃回頭草的意願，反而被《華燈初上》的「成哥」著迷，坦言很想請楊祐寧來節目陪吃，蕭敬騰、羅志祥也不錯！





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▲小禎主持《食尚》憂心復胖，每天勤約健身教練。（圖／TVBS提供）

▲小禎勤勞上健身房。（圖 / 小禎臉書）

小禎曾因生病體重暴增，這幾年勤於健身甩肉40公斤，身材健美結實，小賴隔空送上啞鈴當禮物歡迎她加入，並警告要克制飲食，否則可能會有職災！兩人目前出了一次外景，光一天就吃了7家餐廳，小禎說不擔心復胖，會以少量多餐方式備戰，增加運動量鍛鍊魔鬼身材，也先擺明太辣、太油的食物不能吃，不敢吃的南瓜、彩椒、茄子，都要交給小賴幫忙。





被問及最想邀請哪位藝人朋友來上節目？小禎許願邀請楊祐寧、修杰楷等帥氣男星，她跟楊祐寧是同一個牧師，常去《元鍋》和楊爸爸喝一杯，感情不錯；至於爸爸胡瓜？小禎則笑答：「《食尚玩家》外景都要很早起，如果瓜哥能克服早起的話，他有很多客家菜名單，可以期待一下。」





▲小禎表示，最想邀請《華燈初上》的楊祐寧一起陪吃。（圖／記者林調遜攝，2022.03.15）

關於熱門的威爾史密斯話題，小禎謙稱「我是卒仔，不會上台打人」，會請對方公開道歉，言語或肢體暴力都不好。她自曝平常很少看網友言論，但如果酸民攻擊爸爸或朋友會想反擊，事後又擔心發言會傷害到他們，只好理性壓抑情緒，尋求有更好方式解決，





共演《犀利人妻》的朱芯儀罹患乳癌，小禎透露最近看到她，精神氣色都非常好，一點都不像生病的人，稱讚她很勇敢，願意赤裸裸公布病況，幫助病友互相交流資訊，勉勵彼此不用擔心。以前合作時跟隋棠在同間梳化間，比較少跟朱芯儀對戲，後來有共同朋友聚會才變熟，發現她是很可愛、很講義氣的女孩，身為朋友會精神上支持她，告訴朱芯儀「若需要陪伴的話，我們都在」。





▲朱芯儀罹患第二至三期乳癌，好友小禎發文打氣。（圖／朱芯儀的芯情日記Chu's Diary YouTube）

《食尚玩家魚肉鄉民》原為小賴與陳零九搭檔主持，陳零九因接下來有戲劇作品的規劃，故雙方達成共識先不續約。《食尚玩家》感謝陳零九這段時間對節目的努力與付出，也祝願他在演藝事業蒸蒸日上，期待日後再合作。對此小賴則難過表示：「與零九默契一開始就非常好，基本上不需要磨合期，跟零九搭檔很開心，很不捨他離開。」



