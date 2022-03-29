隋棠逆風不挺威爾史密斯　「任何形式暴力都不對」

隋棠連續7年擔任嬰幼用品代言人，今（29）日出席記者會，談到奧斯卡影帝威爾史密斯護妻打人，隋棠無法認同：「任何形式的暴力都不對，不管語言還是肢體，他的初衷可以理解，是為了保護家人，但還是要三思。」她表示老公Tony也是保護慾強的人，但不至於會為了家人動手。
克里斯洛克因嘲笑威爾史密斯老婆光頭，被威爾史密斯衝上奧斯卡舞台打一巴掌，隋棠表示：「玩笑誰都會開，只是開的高級、低級，我可能不會打人巴掌，我會公開讓對方知道這是很大的冒犯，我不接受你的玩笑。」隋棠身為藝人，習慣對訕笑、辱罵、揶揄不為所動，但是她的底線是家人，踩到這個地雷就不行。
隋棠服裝剪裁貼身，撇清懷孕第四胎的傳聞，她說：「今天腰帶很緊，造型師說要雪恥。」她和老公都沒有生第四胎的打算，封不封肚就順其自然，「目前沒有想結紮。」前陣子她去台中拍戲，不用帶小孩樂得放鬆，照片還被朋友虧玩得太開心，「妳那是單身的笑容。」
重返演員生活的隋棠，身兼多職會不會覺得累？她說：「其實拍戲的時候，百分之百在角色裡反而是我放鬆的時刻，且短暫可以抽離媽媽的身分，但開始忙於拍戲後，小孩常常會主動問起我每天的行程，不過3個孩子逐漸成長，越來越有自己的想法，有時候甚至要像大人一樣跟他們溝通，尤其是Max越來越有自己的主見，但我也期待未來他們可以什麼話都可以跟我分享，不要因為他們長大了而產生距離感，傾聽他們所要表達的並互相溝通、支持，就是育兒路上一直堅信對孩子最好的方式。」