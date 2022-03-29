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下背痛越動越不痛？　當心是「僵直性脊椎炎」上身

下背痛越動越不痛？　當心是「僵直性脊椎炎」上身
下背痛越動越不痛？　當心是「僵直性脊椎炎」上身

健康醫療網

2022-03-29 19:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】53歲王爸爸在年輕當兵時出現下背痛困擾，起初以為是當兵太操勞不以為意，結果下背痛竟持續超過二十年，曾經服用過止痛藥但效果有限，後來背部彎曲駝背只能低頭走路，只好求診骨科並進行脊椎矯正手術，但仍無法改善症狀，並領有殘障手冊。輾轉前到安南醫院求助風濕免疫科，診斷確診為遺傳性「僵直性脊椎炎」，經生物製劑治療後，現在過著與正常人一樣正常的生活。

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僵直性脊椎炎　好發男性年輕族群

林理信主任表示，像王爸爸當兵時下背疼痛的類似情況，常見被誤當過度勞動原因而延誤治療。僵直性脊椎炎好發於20～40歲的年輕族群，男性是女性的三倍，是一種全身性發炎疾病，一旦發病就是終生疾病。臨床上約七成病人會出現下背痛典型症狀，頸椎、胸椎及腰椎都可能會被侵犯，只要持續治療減少脊椎及關節破壞，就可維持良好的生活品質。

區分下背痛　發炎性越動越不痛

林理信主任說，僵直性脊椎炎很常造成發炎性下背痛，患者初期都會以為是過度勞動引起的下背痛而延誤就醫。發炎性的下背痛跟一般的下背痛最大的區別在於，一般下背痛會越動越痛，而發炎性下背痛則是越動越不痛。

林理信主任指出，僵直性脊椎炎診斷上會以Ｘ光為主要判斷，若下背薦腸骨關節有明顯雙側第二級以上薦腸骨關節炎，或是單側第三級以上薦腸骨關節炎，再搭配患者發炎性下背痛等典型症狀及參考抽血驗HLA-B27基因。

生物製劑治療　恢復良好生活

在僵直性脊椎炎治療方面，近來透過生物製劑治療，可得到良好治療效果，且對週邊關節炎、骨接點發炎及虹彩炎等併發症也很有效，不啻對患者是一大福音。林理信主任強調，對於有生育計畫及需要哺乳的女性患者來說，目前也有適合的生物製劑，患者可與醫師充分溝通，以達控制疾病跟成功懷孕雙贏局面。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53217

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