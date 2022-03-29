韓國人來台蓋媽祖廟　朴婕瑀要推僧伽長照

20歲就離開韓國到台灣求學的朴婕瑀，從原本只認識佛教、基督教的韓國人，受媽祖感招誓願成為媽祖信徒，歷經三十年人生歲月，用30元台幣一步一腳印建成了桃園蘆竹慈母宮。慈母宮4月3日起舉辦「僧伽長照水陸普渡大齋勝會暨眾神祈福法會」，希望透過宗教力量，推展僧伽長照的理念；進而培訓更多居家照服員。
蘆竹慈母宮主任委員黃建群表示，桃園蘆竹慈母宮結合佛教元亨寺會常法師、北港朝天宮、萬華龍山寺等宮廟十方信眾，發起主辦「僧伽長照水陸普渡大齋勝會暨眾神祈福法會」，除了喚起世人對高齡化長照的認知與參與外；法會中也特別為國家及全球疫情祈福；並為台灣因疫情的所有罹難者及「俄烏戰爭」所有罹難者、中國東方航空罹難者設立拔度牌位。
目前擔任蘆竹慈母宮宮主的朴婕瑀說，她20歲離開韓國來台求學，受媽祖感召成為信徒，歷經30年人生歲月，以30元為基礎一步一腳印慢慢籌建完成慈母宮，朴婕瑀強調，她雖為韓國人，但在自己國家裡，從未接觸過媽祖。來台之後，30年的同樣夢境之中，媽祖教會她國語與台語，更讓她融入台灣信仰，為發揚媽祖照顧世人、祈求和平精神。現今全球面臨高齡化社會，就連出家信眾也面臨了高齡化問題，因此希望希望透過宗教力量，推展僧伽長照的理念；進而培訓更多居家照服員。
朴婕瑀表示，她籌建慈母宮時，曾以製作道地韓國泡菜籌募經費，泡菜原料、調味均來自韓國，製作過程不含任何化學添加劑，因此廣受信眾與消費者肯定，廟方籌建過程一點一滴都靠從最初30元慢慢籌建而來。信奉媽祖不分國籍，希望藉由宗教力量的感化，祈求世界和平。