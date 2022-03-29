COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

縣政新幹線抵湖口　楊文科盼地方支持生命園區

▲新竹縣政府「縣政新幹線」行動主管會報第二站由「列車長」新竹縣長楊文科率領縣府一級主管，今（29）日上午抵達湖口鄉。（圖／新竹縣政府提供）
▲新竹縣政府「縣政新幹線」行動主管會報第二站由「列車長」新竹縣長楊文科率領縣府一級主管，今（29）日上午抵達湖口鄉。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-03-29 19:52:45

新竹縣「縣政新幹線」行動主管會報第二站由「列車長」新竹縣長楊文科率領縣府一級主管，今（29日）上午抵達湖口鄉，楊文科細數從上任以來，包括王爺壟運動公園等建設陸續落成，其他建設也會加速運作。至於在湖口鄉興建生命紀念園區引發地方疑慮，雖然會被罵，但他願意承擔，希望地方能支持此「千秋大業」外，也承諾一定會和鄉親溝通清楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
會報上有與會的鄉民代表、村長等人，針對興建生命紀念園區一事表達疑慮，表示鄉親對這項政策並不理解，盼楊文科一定要深思熟慮。楊文科指出，政策要施行前一定有先行規劃，新竹縣人口一直增加，但一年往生3000多人，公家納骨塔未來會不敷使用。縣府規劃建設讓大家會感覺尊嚴、溫馨的生命園區，是為縣民的福祉考慮，「沒有人那麼傻，去做會被罵的事」，但他願意承擔。

楊文科說，生命紀念園區規劃交通進出要方便，禮廳使用不會彼此干擾送行，告別式後只要移動200、300公尺就到火化場，納骨塔就設在火化場旁等等，未來也會成立殯葬管理所負責管理，要讓鄉親對於生命旅途，在往後的30年、50年都不用擔心，除了希望地方能支持，縣府也會思考如何和地方溝通、回饋，「這是千秋大業、功德一樁，再次拜託大家！」

「縣政新幹線」第二站針對湖口高中高中部遷校進度、湖口公五共融式公園進度、衛生所遷移期程、湖口文小非營利幼兒園興建工程，以及湖口第二交流道進度等重大建設，由業務單位逐一報告。

工務處表示，湖口高中高中部遷校第一期工程正辦理第4次公開招標，湖口文小非營利幼兒園則因原物料上漲等因素已流標3次，本月底要再公告招標。國道1號湖口交流道增設第二交流道工程進度，則已獲交通部高速公路局函覆需要修正報告，後續還待送件續審。

產業發展處指出，公五共融式公園改造工程，預計今年5月發包、明年5月完工。湖口鄉衛生所部分，衛生局表示預計今年6月15日辦理落成典禮。

楊文科說，湖口鄉的發展已經起飛，人口達到8萬人，計算流動人口的話已經到達10萬，可以說湖口鄉人口結構最健全。縣府和鄉公所一起打造共融式公園，還有王爺壟運動公園要如何充分開放使用，讓大家可以更方便等等。對於地方創生方面，包含「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀工程預計今年底完工，要讓湖口鄉變得更漂亮、更適合居住。

台北市海量確診足跡曝！曾去鼎泰豐、南港展覽館、家樂福

下背痛越動越不痛？　當心是「僵直性脊椎炎」上身

大港開唱又出意外！全聯先生半裸驚跳高雄港

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀