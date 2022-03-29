安以軒爆復出賺錢！救百億總裁老公　網酸：眼神沒靈氣了

41歲女星安以軒嫁入豪門，與前德晉集團CEO陳榮煉結婚剛滿5週年，卻因老公年前涉及非法開設賭場被拘捕，今年沒有豪奢、氣派的慶祝派對，她在微博上也靜悄悄保持沉默，中國網路論壇則流出一張安以軒坐在化粧台前的照片，預告她為了賺錢救夫，決定復出拍戲，人在長沙、已經在看劇本了，網友則酸她看起來依舊很漂亮，「只不過已經沒有了之前的靈氣，眼神看起來也很空洞」。





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▲安以軒（右）和老公陳榮煉婚後生活美滿。（圖／翻攝安以軒臉書）

▲安以軒和百億CEO老公陳榮煉婚後育有一雙兒女，如今陳榮煉被逮，讓安以軒十分擔心。（圖／翻攝安以軒微博）

安以軒2017年3月登記嫁給陳榮煉，接連在夏威夷、台北舉辦豪華婚禮，賓客眾星雲集，每年的生日、結婚派對盛大舉辦，老公都送上名貴包包、珠寶寵妻，把安以軒當成小公主般疼愛，兩人育有一女一子，婚姻非常幸福，如今突遇人生亂流，陳榮煉1月底因開設線上非法賭場被拘捕，起初還不願認罪，數罪併罰後恐被判刑20年。





過年期間，安以軒被傳以淚洗面，擔心老公的安全，社群平台消息全面停頓，陳榮煉也被卸下CEO頭銜，旗下企業股價暴跌，一度謠傳她可能選擇先離婚保住自己，不過這張照片流出後，網友多半認為安以軒應該是要賺錢扛起家計，幫老公還債，是個有情有義之人。





▲安以軒新照片流出，被酸眼神空洞，沒有靈氣了。（圖／翻攝微博）

而照片裡的安以軒，長髮微卷，皮膚依舊白皙，隨意裝扮不影響她的美貌，不過經歷大風大浪後，有網友認為，安以軒眼神空洞，少了年輕時的靈性，不過經歷過這麼大的事，才短短兩個月，安以軒就能堅強地重回舞台，已經非常不容易。目前關於該爆料，安以軒本人尚未正面回應。



