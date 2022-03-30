《越驚》嚇破越南影史票房冠軍 東南亞邪靈信仰躍大銀幕
▲《越驚》不僅創下越南影史開片票房冠軍，最終票房更突破600億越南盾。（圖／采昌國際多媒體提供）
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▲《越驚》不僅創下越南影史開片票房冠軍，最終票房更突破600億越南盾。（圖／采昌國際多媒體提供）
繼《咒》、《薩滿》（The Medium）之後，又一聚焦鄉土神祕習俗、儀式與詛咒的新片《越驚》，即將在4月22日嚇破台灣大銀幕。不同於上述兩部作品的紀實手法，本片以三段式劇情架構，改編越南家喻戶曉的三段都市怪談。觀眾不僅將對片中離奇詭異的儀式感到震驚恐懼，劇情更將創造反思空間。這也讓本片轟動全越，不僅一度登上熱搜網站的搜尋排行榜冠軍，上映後更讓觀眾無懼疫情，爭先恐後地進戲院搶看，上映首日便一舉賣破150億越南盾（約新台幣1900萬），創下越南影史最佳開片票房成績，最終票房更突破600億（約新台幣7600萬）越南盾，甚至連好萊塢大片《蝙蝠俠》（The Batman）都望塵莫及。值得一提的是，當這部聚焦越南驚悚軼聞的中文片名公開之後，也立刻引來網友熱烈討論，網友並笑稱：「那個來了」、「每個月都會來嗎」、「是來的時候可怕，還是不來的時候可怕？」讓本片成為繼《陰地》（Ladda Land）、《羊懼》（Lamb）等片之後，又一引發台灣網友熱議的中文片名。
《越驚》是越南票房名導陳友進（Tran Huu Tan）的最新劇情長片，改編三段越南家喻戶曉的都市怪談，也是越南影史首度推出的三段式恐怖電影。除了恐怖場景，全片更呈現越南罕見的風俗信仰與神祕主義，挑戰觀眾恐懼極限。其中不僅透過神祕的甘蔗海報女郎，帶出曾經紅極一時的女星，她突然消失無蹤的祕密；更有同住舊公寓的魔術師父子，因為兒子不聽父親吩咐，為一個孩子施展魔術，因此看見許多靈異現象。此外，更刻劃一位受託去尋找遺體的靈媒，在尋找真相的過程中遭受冤魂糾纏，於是發現自己從沒想過的震驚真相。三段曲折離奇的故事，都有出人意料的結局；雖然故事架構不同，卻都有線索巧妙而緊密地聯繫在一起。三段故事的層次越來越恐怖，觀眾不僅會對神祕的習俗、儀式與詛咒感到震驚與恐懼，劇情更將創造反思的空間。 ▲《越驚》是繼《咒》、《薩滿》之後，又一聚焦神祕儀式與詛咒的新片。（圖／采昌國際多媒體提供）
不僅如此，本片也匯集老中青三代的越南知名演員陣容。除了有跨足舞台劇、電影、電視、魔術師、作家等多重身份的資深國寶級藝術家莫肯（Mac Can），還有演出過許多膾炙人口作品的功勳藝術家阮玉俠（Nguyen Ngoc Hiep）、經常參與戲劇舞台表演的阮友進（Nguyen Huu Tien）、越南電影節影后雲莊（Van Trang），以及才華洋溢的演員陳可如（Tran Kha Nhu）、黃清褚（Huynh Thanh Truc）、陳馮（Tran Phong）、鄭泰（Trinh Tai）等人，共同演繹這部越南恐怖電影巔峰之作。
值得一提的是，由於肺炎疫情，讓許多越南觀眾對進電影院感到猶豫，然而《越驚》卻強勢掀起當地觀賞熱潮，不僅上映首日票房就賣破150億越南盾（約新台幣1900萬），創下越南影史最佳開片票房成績，最終票房更突破600億越南盾（約新台幣7600萬）。許多觀眾也直呼本片的恐懼與驚嚇感凌駕同是東南亞鬼片的《古曼童》（Kumanthong）、《鬼搖靈》（Pengabdi Setan）。尤其本片在當地是18歲以下不得觀賞的「18禁」作品，還能有如此高的票房成績，再度證明本片的票房實力。此外，本片中文片名一公開，更是吸引台灣網友目光。由於發音近似女孩兒們毎個月的好朋友，也讓不少網友留言笑稱：「那個來了」、「每個月都會來嗎」、「是來的時候可怕，還是不來的時候可怕？」這也讓本片未演先轟動，成為年度最受期待的越南恐怖電影。
這部熱搜人氣登頂，並嚇破越南影史票房冠軍的《越驚》，即將在4月22日於台灣驚悚獻映。本片劇情描述夜半三更，三五好友齊聚聊鬼。三段駭人聽聞的都市軼聞相互交織，如果你膽子夠大，敢不敢挑戰招牌甘蔗女郎海報背後，竟是人氣女星多舛的可怕命運？還是過氣馬戲團魔術師，因為替孩子變魔術後，開始遇見各種離奇現象？或是能夠通靈的女子，受託去尋找亡者的遺體，卻因此被鬼魂糾纏，並發現自己從來沒想到過的震驚真相？當夜已漸深，你...是否還敢繼續聽下去...？（編輯：楊穎軒） ▲《越驚》不僅一度登上越南熱搜排行榜冠軍，中文片名更是引發網友熱議。（圖／采昌國際多媒體提供） VIDEO