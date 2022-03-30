COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NCT DREAM新專輯展現成長面貌　預售量破200萬張

▲NCT DREAM推出第二張正規專輯《Glitch Mode》。（圖／avex taiwan提供）
▲NCT DREAM推出第二張正規專輯《Glitch Mode》。（圖／avex taiwan提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-30 02:00:00

去年才以出道五年來的首張正規專輯達成三百萬張銷售，為職涯寫下里程碑的南韓人氣團體NCT DREAM，時隔10個月帶著正規二輯《Glitch Mode》襲捲歌壇，僅預售量已高達203萬539張（截至3/27止），超越前作《Hot Sauce》的171萬張預售量，再次刷新團體自身紀錄。NCT DREAM也為此次回歸搶先宣告多項活動，首先於回歸當日與3月30日為專輯進行兩次特別直播，4月5日還將進行線上公演「DREAM STAGE : GLITCH MODE」。專輯公開後空降韓國各大音源平台榜單前段班、佔據韓國各通路專輯銷售排行榜一位、橫掃28國iTunes專輯排行榜冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲NCT DREAM新專輯預售量破200萬張，再寫職涯新高紀錄。（圖／avex taiwan提供）
▲NCT DREAM新專輯預售量破200萬張，再寫職涯新高紀錄。（圖／avex taiwan提供）
專輯發行當日，成員們以一襲帥氣黑色正裝現身線上記者會；NCT DREAM出道時平均年齡僅15.6歲，被問到與出道時的變化，MARK表示：「我認為我們就是代表『成長』的團體，從《Chewing Gum》起持續展現成長面貌，漸漸變得成熟與穩重，因正規一輯受到極大的喜愛，為了展現進步的樣貌而更加努力！」對於新專輯的目標，仁俊說道：「非常感謝此前受到很大的喜愛，我付出很多努力希望證明自己是值得被愛的人！」MARK則說：「專輯是想著粉絲而籌製的，我們不會將受到的喜愛視為理所當然，將這份心意融入專輯中，也抱持著未來會持續成長的想法籌備專輯，希望這些心意經由專輯傳達出來！」

▲NCT DREAM漸漸變得成熟與穩重。（圖／avex taiwan提供）
▲NCT DREAM漸漸變得成熟與穩重。（圖／avex taiwan提供）
主打歌《緩衝中（Glitch Mode）》是首帶有強烈中毒性的嘻哈舞曲，講述看見喜歡的對象就會如同緩衝似地愣住的模樣；楷燦表示：「只要聽過一次就會不停在腦中盤旋，是作曲家為NCT DREAM專屬打造的歌曲，非常適合我們。」JENO補充：「擁有許多能在舞台上展現的有趣元素，初次聆聽時已在腦海中刻劃很多畫面。」提到NCT DREAM就不能錯過舞台表演，志晟說道：「此次編舞將lag、error、觸電等關鍵字形象化，如同歌名『緩衝』般的舞蹈動作是編舞的重點，任何人都能輕易模仿。」仁俊則說：「編舞很新穎，和歌曲十分搭配！」同時向編舞家表達感謝之意。

▲NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》共收錄11首歌曲。（圖／avex taiwan提供）
▲NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》共收錄11首歌曲。（圖／avex taiwan提供）
NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》包含主打歌《緩衝中（Glitch Mode）》在內，共收錄11首歌曲。宣告專輯開始的Intro《Fire Alarm》、嘻哈舞曲《Arcade》、令人心動的《為你存在的詞（It's Yours）》、描述分手後懷念幸福瞬間的《Replay（明天見）》、有著歡樂節慶氛圍的《Better Than Gold（此時此刻）》；由MARK、JENO、渽民與志晟演唱的《Saturday Drip》、R&B抒情曲《北極星（Never Goodbye）》、MARK擔任歌曲旁白的《晚安（Teddy Bear）》、回想過往表達永遠7DREAM意志的《Rewind》，以及以抒情歌聲傳達溫暖安慰的《玩具車（Drive）》；NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》，3/28（一）與韓國同步在台數位發行。（編輯：楊穎軒）

▲NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》已在台數位發行。（圖／avex taiwan提供）
▲NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》已在台數位發行。（圖／avex taiwan提供）

滴妹突PO大素顏照　網友驚嚇指數100：太慘了

威爾史密斯老婆外遇　對象是小21歲「兒子好兄弟」

金泰梨嫁了「女兒不是南柱赫的」！《2521》驚人細節公開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀