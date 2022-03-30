NCT DREAM新專輯展現成長面貌 預售量破200萬張
去年才以出道五年來的首張正規專輯達成三百萬張銷售，為職涯寫下里程碑的南韓人氣團體NCT DREAM，時隔10個月帶著正規二輯《Glitch Mode》襲捲歌壇，僅預售量已高達203萬539張（截至3/27止），超越前作《Hot Sauce》的171萬張預售量，再次刷新團體自身紀錄。NCT DREAM也為此次回歸搶先宣告多項活動，首先於回歸當日與3月30日為專輯進行兩次特別直播，4月5日還將進行線上公演「DREAM STAGE : GLITCH MODE」。專輯公開後空降韓國各大音源平台榜單前段班、佔據韓國各通路專輯銷售排行榜一位、橫掃28國iTunes專輯排行榜冠軍。
專輯發行當日，成員們以一襲帥氣黑色正裝現身線上記者會；NCT DREAM出道時平均年齡僅15.6歲，被問到與出道時的變化，MARK表示：「我認為我們就是代表『成長』的團體，從《Chewing Gum》起持續展現成長面貌，漸漸變得成熟與穩重，因正規一輯受到極大的喜愛，為了展現進步的樣貌而更加努力！」對於新專輯的目標，仁俊說道：「非常感謝此前受到很大的喜愛，我付出很多努力希望證明自己是值得被愛的人！」MARK則說：「專輯是想著粉絲而籌製的，我們不會將受到的喜愛視為理所當然，將這份心意融入專輯中，也抱持著未來會持續成長的想法籌備專輯，希望這些心意經由專輯傳達出來！」
主打歌《緩衝中（Glitch Mode）》是首帶有強烈中毒性的嘻哈舞曲，講述看見喜歡的對象就會如同緩衝似地愣住的模樣；楷燦表示：「只要聽過一次就會不停在腦中盤旋，是作曲家為NCT DREAM專屬打造的歌曲，非常適合我們。」JENO補充：「擁有許多能在舞台上展現的有趣元素，初次聆聽時已在腦海中刻劃很多畫面。」提到NCT DREAM就不能錯過舞台表演，志晟說道：「此次編舞將lag、error、觸電等關鍵字形象化，如同歌名『緩衝』般的舞蹈動作是編舞的重點，任何人都能輕易模仿。」仁俊則說：「編舞很新穎，和歌曲十分搭配！」同時向編舞家表達感謝之意。
NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》包含主打歌《緩衝中（Glitch Mode）》在內，共收錄11首歌曲。宣告專輯開始的Intro《Fire Alarm》、嘻哈舞曲《Arcade》、令人心動的《為你存在的詞（It's Yours）》、描述分手後懷念幸福瞬間的《Replay（明天見）》、有著歡樂節慶氛圍的《Better Than Gold（此時此刻）》；由MARK、JENO、渽民與志晟演唱的《Saturday Drip》、R&B抒情曲《北極星（Never Goodbye）》、MARK擔任歌曲旁白的《晚安（Teddy Bear）》、回想過往表達永遠7DREAM意志的《Rewind》，以及以抒情歌聲傳達溫暖安慰的《玩具車（Drive）》；NCT DREAM第二張正規專輯《Glitch Mode》，3/28（一）與韓國同步在台數位發行。（編輯：楊穎軒）