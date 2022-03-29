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漠視公幼廚工勞動權益　民進黨新北黨團批市府藐視議會

▲民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、副總召李倩萍、議員李坤城，今（29）日在市議會召開「公立幼兒園廚工薪資調漲問題」的記者會。（圖／民進黨新北市議會黨團提供）
▲民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、副總召李倩萍、議員李坤城，今（29）日在市議會召開「公立幼兒園廚工薪資調漲問題」的記者會。（圖／民進黨新北市議會黨團提供）

記者陳志仁／新北報導

2022-03-29 23:52:062022-03-29 23:58:54

藐視議會決議？民進黨新北市議會黨團去年底審議111年度的預算時，當時提出附帶決議，要求市府將公立幼兒園廚工的薪資，調升至與非營利幼兒園相同的水準，豈料今年持續追蹤此案，卻發現教育局未依議會的決議調整，僅值是漠視了廚工平時工作的勞累。

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新北市政府教育局主秘丁雅君回應，非營利幼兒園與公幼廚工的經費來源不同，在非營的部分是由教育部，統一來訂定薪資的級距，公幼的部分，是依照公立幼兒園進用，及待遇的相關之辦法來做進用，但未列廚工，只要求不低於基本薪資門檻，由地方政府自行負擔；市府已建議中央訂定全國一致的標準。

民進黨新北市議會黨團總召陳啟能議員、副總召李倩萍議員、議員李坤城，今（29）日在市議會召開「公立幼兒園廚工薪資調漲問題」的記者會；陳啟能指出，教育局將公幼廚工的薪資調整至25874元，看似有約900元的進步，但111年度起基本薪資調升至25250元，實際上公幼廚工薪資只增加629元，教育局用欺騙欺瞞的方式，欺騙議會欺負廚工說他們有做，真的是很可惡。

李倩萍說，公幼及非營利的廚工薪資調整前後，都一樣差距6000多元，市府創造出這樣的薪資對立，且公立幼兒園廚工常常被學校要求與餐點準備沒有相關的庶務工作，卻又要忍受同工不同酬的薪資所得；此外，幼兒園廚工都是擁有中餐烹調丙級，或丙級以上技術士證照，這些庶務工作不僅增加工作負擔，也未尊重廚工專業，也難怪屢次傳出招聘不到廚工的消息。

李坤城提出，473位的公幼廚工，如比照非營利幼兒園的廚工薪資32240元，市府每年度僅需增加約3500萬左右的預算，若將643人全數納入，只要約4900萬的預算；呼籲市府反省對於公幼廚工薪資調漲一事，及違反附帶決議內容的處理態度，就算無法一步到位，也要提出可施行的逐步改善計畫，而不是提出錯誤的資料，及本來就要調漲的制度來包裝敷衍了事。
 

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