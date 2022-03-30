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小S感動「具俊曄、大S愛得深」　陸網友嘆：汪小菲心碎了

▲小S在《小姐不熙娣》節目裡透露得知姊姊戀情時的反應。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
▲小S在《小姐不熙娣》節目裡透露得知姊姊戀情時的反應。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）

記者江芷稜/綜合報導

2022-03-30 08:00:00

大S和具俊曄相隔20年重燃愛火，妹妹小S是這場偶像劇般戀愛的見證人，她昨（29）日在節目《小姐不熙娣》暢談姊姊閃婚內幕，直誇大S非常有勇氣，說自己為她們的愛情激動得哭了，掩面直呼感動，不過「國民姊夫」突然換人當，陸網友感嘆「汪小菲看到這段心應該碎了」、「太不給汪小菲面子了」！

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▲小S在《小姐不熙娣》節目裡表示大具戀當年是被迫分開。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
▲小S在《小姐不熙娣》節目裡表示大具戀當年是被迫分開。（圖／翻攝《小姐不熙娣》YouTube）
▲小S（左）和派翠克跳起酷龍的招牌歌曲舞蹈。（圖／翻攝微博）
▲小S（左）和派翠克跳起酷龍的招牌歌曲舞蹈。（圖／翻攝微博）

小S在節目裡還原了大S閃婚的真相，透露疫情期間，姊姊一直在宅在家照顧小孩，很少外出，沒有認識新對象，沒想到有一天突然告知她「可能已經有了男朋友」，讓人不敢置信，還說對方是小S認識的人、是個外國人，她當下猜了一輪，直到驚訝脫口說出具俊曄名字時，大S才害羞默默點了頭。

20年前「大具戀」成形時，大小S曾遠赴韓國約會，卻因韓國經紀公司阻擋被迫分手，小S說，後來她們從電話、視訊聯繫慢慢恢復往日情，「具俊曄這才發現原來大S在他的心裡一直有一個很深的位子，當時他們是在最相愛的時候被迫分開，所以他們彼此雙方都留了很深很深的遺憾」。

小S邊說不能說家人私事，卻忍不住越說越興奮，還現場秀了一段酷龍的招牌歌曲《BING BING BING》舞蹈，派翠克也跟著跳起來，重溫當年韓流席捲台灣的氛圍，觀眾隔著螢幕都能感受到她內心的喜悅。

▲徐媽（左）去年和汪小菲、小S同框拍抖音，氣氛相當歡樂。（圖／汪小菲抖音）
▲徐媽（左）去年和汪小菲、小S同框拍抖音，如今人事已非。（圖／汪小菲抖音）

不過大陸網友看了不是滋味，開始心疼被大S拋棄、被張穎穎嫌棄的汪小菲，認為大S這20多年心裡都裝著另一個人，汪小菲看到這段肯定是要傷心了，小S去年還親切喊汪為姊夫，如今人事已非，她轉為對大S新戀情感動不已，似乎沒考慮到前姊夫的心情。

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