COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

暴走了！汪小菲開酸小S「藥又吃多」　不爽見大S再婚內幕

▲大S與汪小菲去年結束10年婚姻。（圖／翻攝自大S微博）
▲大S與汪小菲去年結束10年婚姻。（圖／翻攝自大S微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-30 08:33:322022-03-30 09:07:14

大S與具俊曄宣布閃婚後，新聞延燒至今，小S近日在節目《小姐不熙娣》，談到大S離婚後與具俊曄重逢的契機，還說一下子就猜到姊姊的新對象是具俊曄，對此，「前姊夫」汪小菲深夜在微博開酸「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲具俊曄做完檢疫走出巴士。（圖／特派記者林敬原攝）
▲具俊曄為大S來台。（圖／特派記者林敬原攝）
小S在節目中分享大S再婚契機，「她（大S）就跟我說可能有交到男朋友了，而且那個人妳也認識。」小S驚訝回：「不會是他（具俊曄）吧。」具俊曄也表示，此刻才發現原來大S在他心裡一直有個很深的位子，因兩人熱戀當下是被強迫分開，小S也說兩人心中都有很深很深的遺憾。

▲小S分享大S重逢具俊曄契機。（圖 / 小姐不熙娣臉書）
▲小S分享大S重逢具俊曄契機。（圖 / 小姐不熙娣臉書）
▲小S說當年大S和具俊曄是被強迫分開。（圖 / 小姐不熙娣臉書）
▲小S說當年大S和具俊曄當年是被強迫分開。（圖 / 小姐不熙娣臉書）
20年後大S和具俊曄彌補了當年的遺憾，兜了一圈的結局讓不少人驚呼，而曾發文祝福大S的前夫汪小菲，今（30）日深夜轉發小S在節目上說的話並表示，「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」還在留言區補槍：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」

▲汪小菲露臉表示要努力衝刺事業。（圖／翻攝汪小菲抖音）
▲汪小菲罕見對大S新戀情做出回應。（圖／翻攝汪小菲抖音）
對於汪小菲發文，網友反應兩極表示，「你自己找小三，還管别人」、「婚都離了，你管人家蹦不蹦噠」、「是不是張穎穎盜號了」、「就憑你飛了700多次，支持你！心疼汪小菲！！」、「你和張穎穎都十指相扣、全家同遊了，你有資格說别人嗎」、「没有下限的小S，蹭熱度臉都不要。心疼小菲」。（編輯：薛羽彤）

▲汪小菲深夜開酸小S。（圖 / 汪小菲微博）
▲汪小菲深夜開酸小S。（圖 / 汪小菲微博）

 

「本土劇林志玲」曬辣照挺威爾史密斯　性感深溝網全歪樓

男演員逆風嗆「威爾史密斯打人很屌？」　兩派網友吵翻了

前媳婦登記了！張蘭秀「大S全家福」　網友：放過她吧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀