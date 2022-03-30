暴走了！汪小菲開酸小S「藥又吃多」 不爽見大S再婚內幕
大S與具俊曄宣布閃婚後，新聞延燒至今，小S近日在節目《小姐不熙娣》，談到大S離婚後與具俊曄重逢的契機，還說一下子就猜到姊姊的新對象是具俊曄，對此，「前姊夫」汪小菲深夜在微博開酸「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」
小S在節目中分享大S再婚契機，「她（大S）就跟我說可能有交到男朋友了，而且那個人妳也認識。」小S驚訝回：「不會是他（具俊曄）吧。」具俊曄也表示，此刻才發現原來大S在他心裡一直有個很深的位子，因兩人熱戀當下是被強迫分開，小S也說兩人心中都有很深很深的遺憾。
20年後大S和具俊曄彌補了當年的遺憾，兜了一圈的結局讓不少人驚呼，而曾發文祝福大S的前夫汪小菲，今（30）日深夜轉發小S在節目上說的話並表示，「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」還在留言區補槍：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」
對於汪小菲發文，網友反應兩極表示，「你自己找小三，還管别人」、「婚都離了，你管人家蹦不蹦噠」、「是不是張穎穎盜號了」、「就憑你飛了700多次，支持你！心疼汪小菲！！」、「你和張穎穎都十指相扣、全家同遊了，你有資格說别人嗎」、「没有下限的小S，蹭熱度臉都不要。心疼小菲」。（編輯：薛羽彤）