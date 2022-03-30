找到蔡進國入山身影！山友曝5種「可能軌跡」：岔路超多
和碩前資深副總裁蔡進國26日獨自前往三峽滿月圓步道，今（30）日失聯第4天，新北消防、義消投入上百人力搜索，捷克「跑山獸」都加入協尋，昨晚消防局找到蔡進國最後身影，疑似從一條小岔路進入雙溪山，深夜派員大舉搜索當中。
蔡進國於26日獨自開車再度前往滿月圓登山前，曾留言給家人：「我明天早上從滿月圓外面的天德街走別三插，繞一圈回到滿月圓森林遊樂區內。大約15公里。」，家屬發現過了原訂返家時間，仍聯繫不上蔡進國，便立即報警，更懸賞百萬，希望民間單位能加入協尋。
新北警消昨晚找到最新影像，發現蔡進國從天德巷無極山莊旁步道右轉，走上石階步道，朝雙溪山方向前進，立即調派搜救人員晚間再入山找人，包括一位家屬也隨行，不過，截至目前仍未發現蔡進國蹤跡。
山友在「南方遊俠」在網站的資訊，也整理出雙溪山友5種路線入山，包含一、東眼山-拉卡山主稜四叉路(又稱『稜線十字岔』)，經983峰；二、水車寮產道約0.2k的「靜園」登山口；三、水車寮產道約1.2k轉青春嶺產道；四、天德巷0.15k竹林轉彎登山口；五、滿月圓第一停車場對面土路。
根據《蘋果新聞網》 報導，有熟悉雙溪山的山友透露，雙溪山過了輪胎路後，會有很多的岔路，路徑不清楚很容易迷路，而且如果遇到下雨，路程非常濕滑，可能會有跌落的風險。（編輯：孫唯容）