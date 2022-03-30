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汪小菲受夠小S　公開怒嗆這3點：別欺人太甚！

▲小S（中）是汪小菲曾經的小姨子，如今卻翻臉公開怒嗆她。（圖 / 微博）
▲小S（中）是汪小菲曾經的小姨子，如今卻翻臉公開怒嗆她。（圖 / 微博）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-30 09:36:30

大S閃婚後，前夫汪小菲曾發文公開祝福，不過，今（30）日凌晨他在微博上，轉發小S分享大S與具俊曄重逢過程，狠酸「前小姨子」：「是不是今天藥又吃多了？」今早更以3點聲明澄清怒嗆小S「別欺人太甚」。

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▲汪小菲對海南島情有獨鍾。（圖／翻攝汪小菲抖音）
▲汪小菲公開怒嗆小S。（圖／翻攝汪小菲抖音）
汪小菲轉發小S在節目《小姐不熙娣》中，談到大S與具俊曄再續前緣的過程，當大S分享有新對象時，小S很快就猜到是具俊曄，對此，汪小菲發文表示「是嗎？你早猜到了？什麼時候呢？是不是今天藥又吃多了？」還在留言區補槍：「每天就你蹦噠歡，有完沒完？」

▲小S分享大S重逢具俊曄契機。（圖 / 小姐不熙娣臉書）
▲小S分享大S重逢具俊曄契機。（圖 / 小姐不熙娣臉書）
對於汪小菲的發文，網友評論兩極，而汪小菲今早又在留言區再度更新，發出3點聲明強調，「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三，你姊都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚！」

汪小菲這段聲明又掀起網友熱議，不少網友認為他自己先被拍到跟張穎穎的緋聞，沒有資格評論大S新戀情，加上都離婚了，姊妹倆要怎麼說也不關他的事「人家都没提你，到底蹦的是谁」、「哪有張女士蹦得歡！」；也有網友認為徐家頻頻利用私事上新聞，看到很厭煩，「小菲別生氣，早點休息吧，身體是自己的」、「簡直是說出了廣大網友的心聲，每天看了都煩了」。（編輯：薛羽彤）

▲汪小菲今早發3點聲明怒嗆。（圖 / 汪小菲微博）
▲汪小菲今早發3點聲明怒嗆。（圖 / 汪小菲微博）

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