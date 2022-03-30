力挺下修18歲公民權！民眾黨團宣示：拚全民複決

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邱臣遠指出，動物權入憲是總統蔡英文的承諾，與人類生活和環境生態息息相關。據統計，有4分之3以上影響人類生活的疫病，來自人與動物交互傳染，保護動物就是人類防疫的最前線。現有7個國家將「動物保護」列入憲法，如德國、瑞士、奧地利、盧森堡，印度、埃及和巴西，台灣可以成為第8國，讓憲法價值落實到經濟動物、實驗動物、展演動物等領域，展現「人道經濟」。
民眾黨副總召賴香伶表示，除了18公民權外，尚有30多件修憲提案尚待討論，如「三權分立」、「調降修憲門檻」、「選制改為聯立制」及「擴充基本權清單」等，都是接下來應繼續研討、審議的課題，如果順利通過，有機會在2024年的總統大選中，進行公民複決。
賴香伶指出，現行修憲門檻過於嚴苛，民眾黨團版的「降低修憲門檻」訂為1/4立委提案、2/3立委出席及出席立委2/3決議，等同76名立委出席、其中51名同意；另新增公民提案條件，經選舉人2%（約38.4萬人）連署，就能提出修憲案。公民複決部分，民眾黨團版本為有效票超過選舉人總額半數，投票人數中有2/3同意即通過，等於965萬人投票中，有644萬人同意就過關。
張其祿指出，未來還有「動物保護入憲」、「降低修憲門檻」、「選制改為聯立制」、「廢考試院、監察院」及「基本國策」5大修憲案須努力。針對公民複決所需965萬票，張其祿坦言，如此高投票數從來沒有發生過，就連蔡英文連任也才817萬票，所以民眾黨支持降低修憲門檻；選制應由並立制改為聯立制，並立制對小黨不公平，2020年民眾黨政黨票得票率為11.2%，立委席次理應是13席，但是並立制的原因，只獲得5席立委，吃掉民眾黨8席立委。
張其祿表示，民眾黨也支持廢除考監兩院，由於五權憲法是大中國憲法，成效不彰，考試院業務應回歸政院、監院則回歸立院，期盼朝野放下成見共同合作，勿借題發揮，夾帶可行性太低或沒有實質意義的提案，共同連署民眾黨團的提案。