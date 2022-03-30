蛇島英雄！曾嗆俄軍「去你X的」 遭俘士兵獲頒榮譽勳章
俄羅斯上月24日揮軍入侵烏克蘭，位於黑海西北部的蛇島（Zmiinyi Island）更成為俄軍首個攻打目標。面對俄羅斯的攻勢，駐守蛇島的烏克蘭士兵不願投降怒嗆俄軍「去你X的」後，島上士兵一度傳出全數陣亡消息，震撼全球網友。後來烏克蘭國防部證實島上部隊是遭俄軍俘虜，如今對俄軍飆罵的士兵赫里博夫（Roman Hrybov）已經獲釋，並獲當局頒發公民榮譽勳章。
根據《Khiv Post》報導，烏克蘭切爾卡瑟州（Cherkasy）政府日前向駐守蛇島的士兵頒發公民榮譽勳章，當時赫里博夫與島上士兵因為彈藥耗盡，不得不停止戰鬥，當俄羅斯船艦向他們廣播要他們立即放下武器投降，否則將威脅轟炸時，正是赫里博夫對著俄羅斯艦隊飆罵，這段錄音檔掀起國際熱烈討論，也被諸多網友們視為烏克蘭的愛國代表。
報導指出，經過交涉後，遭俘虜的赫里博夫已回到家鄉切爾卡瑟州，並由州長塔布魯茲（Igor Taburets）親自頒發勳章並大讚「他是我們烏克蘭人及切爾卡瑟人的典範」；受訪畫面中可以看到，身穿橄欖綠軍裝的赫里博夫感動的接過勳章，並表示蛇島士兵們對於烏克蘭民眾的支持只有滿滿感激，「這份心意不斷激勵著我們！」。
由於俄軍戰艦瘋狂轟炸蛇島，先前島上近半數建築似乎受到俄羅斯軍事打擊的破壞，旁邊還停泊一艘俄軍登陸艦，加上無法聯繫駐島軍隊，烏克蘭政府一度以為全員戰死；所幸在2月28日已證實是遭俄軍俘虜，該部隊也在3月25日的一次換俘中獲釋。