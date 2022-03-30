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蛇島英雄！曾嗆俄軍「去你X的」　遭俘士兵獲頒榮譽勳章

▲烏克蘭駐守蛇島的士兵赫里博夫（Roman Hrybov）面對俄軍威脅時，一句「去你X的」讓他紅遍全球，日前該名士兵返鄉接受頒獎。（圖／翻攝自推特）
▲烏克蘭駐守蛇島的士兵赫里博夫（Roman Hrybov）面對俄軍威脅時，一句「去你X的」讓他紅遍全球，日前該名士兵返鄉接受頒獎。（圖／翻攝自推特）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-30 10:06:48

俄羅斯上月24日揮軍入侵烏克蘭，位於黑海西北部的蛇島（Zmiinyi Island）更成為俄軍首個攻打目標。面對俄羅斯的攻勢，駐守蛇島的烏克蘭士兵不願投降怒嗆俄軍「去你X的」後，島上士兵一度傳出全數陣亡消息，震撼全球網友。後來烏克蘭國防部證實島上部隊是遭俄軍俘虜，如今對俄軍飆罵的士兵赫里博夫（Roman Hrybov）已經獲釋，並獲當局頒發公民榮譽勳章。

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根據《Khiv Post》報導，烏克蘭切爾卡瑟州（Cherkasy）政府日前向駐守蛇島的士兵頒發公民榮譽勳章，當時赫里博夫與島上士兵因為彈藥耗盡，不得不停止戰鬥，當俄羅斯船艦向他們廣播要他們立即放下武器投降，否則將威脅轟炸時，正是赫里博夫對著俄羅斯艦隊飆罵，這段錄音檔掀起國際熱烈討論，也被諸多網友們視為烏克蘭的愛國代表。

▲駐守蛇島的赫里博夫（Roman Hrybov）返鄉接受頒獎。（圖／翻攝自推特）
▲駐守蛇島的赫里博夫（Roman Hrybov）返鄉接受頒獎。（圖／翻攝自推特）
報導指出，經過交涉後，遭俘虜的赫里博夫已回到家鄉切爾卡瑟州，並由州長塔布魯茲（Igor Taburets）親自頒發勳章並大讚「他是我們烏克蘭人及切爾卡瑟人的典範」；受訪畫面中可以看到，身穿橄欖綠軍裝的赫里博夫感動的接過勳章，並表示蛇島士兵們對於烏克蘭民眾的支持只有滿滿感激，「這份心意不斷激勵著我們！」。

▲駐守蛇島的赫里博夫（Roman Hrybov）返鄉接受頒獎。（圖／翻攝自推特）
▲烏克蘭當局為了表揚他的愛國勇氣，決定頒發公民榮譽勳章。（圖／翻攝自推特）
由於俄軍戰艦瘋狂轟炸蛇島，先前島上近半數建築似乎受到俄羅斯軍事打擊的破壞，旁邊還停泊一艘俄軍登陸艦，加上無法聯繫駐島軍隊，烏克蘭政府一度以為全員戰死；所幸在2月28日已證實是遭俄軍俘虜，該部隊也在3月25日的一次換俘中獲釋。
 


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