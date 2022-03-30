COLD STONE「第2杯10元」 7-11加碼：酷樂杯第2杯也10元
超商複合機能愈來愈強大，除了全家少數門市導入「自助洗衣」驚呆網友，連7-11也和COLD STONE合作變成冰店。為了慶祝酷聖石冰淇淋15周年，全台逾百間直營門市及7-11×COLD STONE複合店合力推出「酷聖石日」，今年上半年每月10日都可享第2杯10元。
為了慶祝酷聖石冰淇淋15周年，直營門市將在4月8日推出「芋來芋愛你」、「棉花糖心樂園」2款新品，顏色外型相當吸睛，宛如置身樂園慶典。「芋來芋愛你」是大甲芋頭牛奶冰淇淋搭配海綿蛋糕與小麻糬，「棉花糖心樂園」則是超人氣的夢幻藍冰淇淋，撒上首次推出的「草莓美莓冰淇淋爆米花」，如果愛單吃爆米花的民眾，4月22日起直營門市也將限量開賣爆米花包裝商品。
酷聖石宣布，今年上半年每月10日為「酷聖石日」，到直營門市買中杯以上第二杯10元，而7-ELEVEN×COLD STONE複合店則是全品項冰淇淋第2杯10元。此外，4月20日至5月17日期間，7-ELEVEN獨家加碼酷聖石酷樂杯任選第二杯10元。
為了和消費者互動，酷聖石在4月15日至5月31日期間，每日於LINE官方帳號開放「拌冰遊戲」，LINE用戶玩遊戲有機會獲得買1送1優惠券，可至直營門市享2杯中杯以上同size冰淇淋，其中1杯免費招待。
鎖定即將到來的母親節商機，COLD STONE再度和三麗鷗合作推出「Hello Kitty粉嫩派對」，有別以往都是造型蛋糕為主，今年選用日韓流行的圓型拼接蛋糕，4月1日至5月1日買任一款冰淇淋蛋糕8.8折、OPEN POINT會員8.5折。」
85℃則是針對即將到來的兒童節，推出5款兒童節蛋糕，4月5日前會員買任一款兒童節系列蛋糕可抽獎，每人可獲得4張飛牛牧場門票，消費一筆抽一次，等於買愈多中獎機率愈高。