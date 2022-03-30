綠屏東初選激戰！內部民調：周春米59.2%暫居領先
屏東縣長民進黨內初選將在4月6日進行民調作業，今（30）日又有綠營內部民調曝光。該份民調係本月23至25日所進行，民調顯示黨籍立委周春米、莊瑞雄與鍾佳濱3位候選人持續激戰，在對比民調中，周春米仍皆位居首位，且無論在支持度上或領先幅度上都處於領先地位；另互比部分，周春米也領先莊瑞雄、鍾佳濱。
屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，黨籍立委周春米、莊瑞雄與鍾佳濱皆力拚代表民進投入大選的資格。根據最新綠營民調顯示，若與國民黨可能人選、東港安泰醫院院長蘇清泉對比情況下，周春米以59.2%領先蘇清泉的16.3%；若由莊瑞雄出戰，則以52.4%領先蘇清泉的21.1%；而鍾佳濱則是51.3%領先蘇清泉的18.3%。3人對上蘇清泉目前都有明顯優勢，而周春米無論在支持度上或領先幅度上都處於領先地位。
至於黨內互比部分，周春米則以35.6%領先莊瑞雄的26.9%、鍾佳濱的22.5%，初選時程倒數7天，3方陣營持續激戰交火中。
此次民調的調查時間為3月23至3月25日，以分層隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上民眾，完成樣本數1520筆。
地方人士指出，此次民調的結果，可能肇因於莊瑞雄頻頻對黨內開火，引發綠營支持者的危機感所導致。而周春米拉開優勢，則應是最後階段以大規模陸戰取代媒體造勢奏效，一來一往差距較之前明顯。
另名地方人士則說，剩下最後一周，各陣營言辭交鋒難免，但民調結果也象徵，特定候選人「引入國民黨人士」的議題並未發酵，反倒是有「前副總統陳建仁的父親也曾是國民黨白派高雄縣長，只要做得好，父親有甚麼背景有這麼重要嗎？」的輿論。未來一周此議題會如何發展，預料仍會有諸多討論。