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NBA／1.6秒關鍵封蓋！字母哥砍40分　公鹿贏下關鍵卡位戰

▲Giannis Antetokounmpo帶隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Giannis Antetokounmpo帶隊取勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-30 10:34:54

「字母哥」Giannis Antetokounmpo今(30)日再次用表現證明為何自己是當今籃壇最出色的球員。在面對強敵費城76人的比賽，他14投16中攻下40分，還在最後1.6秒時送出關鍵封蓋，帶領公鹿以118:116贏球。

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此役76人進入到末節時還握有8分領先，但公鹿把握住對方主力休息時的機會，一舉反超比分。靠著Antetokounmpo連續拿分，公鹿在最後1分57秒時，取得了3分的領先。

之後Tobias Harris在籃下補籃得手，兩隊又剩1分，接著Jrue Holiday和Joel Embiid各命中1記三分球，Antetokounmpo兩罰一中。公鹿在終場前13.2秒取得2分領先。

76人最後一波進攻，James Harden外線出手沒中，Embiid搶到進攻籃板，但是被Antetokounmpo給「釘板」，裁判吹妨礙中籃，但透過輔助判決回放，改判為成功封蓋，雙方爭球，時間只剩1.6秒。而在開球後，比賽也在爭搶的混亂中結束。

Antetokounmpo這場狂砍40分，另外還有14籃板和6助攻，比賽尾聲時的阻攻更是價值連城；Khris Middleton攻下22分9籃板和7助攻，Holiday得到18分10助攻8籃板，Brook Lopez拿17分。

76人慘遭翻盤，Harden得到在76人生涯最高的32分，還傳出9次助攻；Embiid砍下29分14籃板7助攻，Harrris得到22分11籃板6助攻。

例行賽來到尾聲，東區前4名球隊的勝差僅有不到1.5場，因此每一次正面對決的結果都相當重要。公路今天贏球之後，得以保持在第2名的位置，這對他們接下來爭取更高的種子排名，很有幫助。

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