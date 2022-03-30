無畏疫情！銀行逾9成高資產客戶過去1年財富持續成長

我是廣告 請繼續往下閱讀
調查結果顯示，以境外配置資金的人數比例在2021年達75%，面對全球經濟局勢的不穩定，多數台灣高資產客群認為「新型冠狀病毒全球大流行」為影響其財富投資策略的首要因素。儘管如此，92%台灣高資產客群於過去1年中財富呈現成長趨勢，且資產規模1.5億元以上的高資產客群，其中98%的整體財富較過去1年成長。
美國在量化寬鬆政策影響下經濟復甦快速，高資產客群普遍看多市場，其投資意願自2019年的43%上升至2021年的64%，未來3年投資意願提升至66%，而受到全球貿易衝突持續、中國大陸當局政策調整以及新冠肺炎的影響下，高資產客群對中國大陸的投資比重持續下降，由2019年投資意願50%下降至2021年的45%，未來3年投資意願低至39%。
過去對於海外投資布局，由全球性長鏈化逐步轉往區域性短鏈化，尤以近年疫情影響下，主打多區域靈活布局與在地化生產的供應鏈模式成為主流，受惠於近兩年來全球供應鏈重整，以及歐美經濟復甦帶動出口的影響，突顯勞力密集與工資優勢的越南，亦為台灣高資產客群認為有潛力的投資區域。
至於2021年高資產客群透過金融產品投資而累積財富的人數由2019年的財富累積的16%成長為27%，前3大來源分別為「企業經營及分紅」（42%）、「金融商品的投資」（27%）及「財富繼承或家族贈與」（15%）。進一步以資產規模1.5億以上客群分析，財富累積的方式則是偏重在其本業的發展為主，並傾向委由專業財富管理機構協助蒐集市場資訊與擬定資產配置策略，亦佐證不同客群間的行為差異。
受益於經濟成長以及資本市場持續熱絡的帶動下，高資產客群2021年的財富管理目標也轉為積極，「財富增值」（68%）提升至首位、「財富保值」（62%）則降為第二，在預期報酬方面相較於2019年的調查，可發現期盼中高報酬（8%~11%）的客戶由原本的11%的占比明顯增加至21%，對於期盼高報酬（11%以上）的客戶更由6%提高至13%。
在境內投資商品方面，調查也發現，2021年度台灣高資產客群約6成持有股票（59%），後依序為儲蓄及現金管理類投資（42%）、共同基金（40%）、保險（38%）；以不同資產規模分析，可發現1.5億元以上的高資產客群持有較高比例的衍生性及結構型商品，而資產規模1.5億元以下的族群則持有較高比例之儲蓄及現金管理類投資。
觀察不同世代的投資商品，顯示出40歲以下高資產客群持有台股比例高達74%，惟年齡越高則持有比例降低，反觀在共同基金、保險、ETF方面，則是隨著年齡越高持有的比例越高，也說明60歲以上高資產客群較容易將目光著重在較能控制風險的投資標的。
而，「財富傳承」也一直是高資產客群財富管理目標的前3名，但正因為傳承議題的複雜度高、知易行難，調查發現僅有35%的高資產客群在近1年有將傳承付諸行動的規劃，尤其高資產客群認為家族企業傳承所面臨到最嚴峻的挑戰為「一二代經營理念不同帶來的摩擦」（28%）、「沒有適合的接班人」（17%）、「家庭問題延伸至經營問題」（15%），顯示了二代間的價值觀差異，因此對於接班人的認同與信任感，將是企業傳承中最需克服的關鍵痛點。