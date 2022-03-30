壽司郎神物「橙醋」悄悄下架！會不會復活？ 公司回應了
知名日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」一直以來深受台灣消費者喜愛，但有消費者發現，一個低調的佐料「橙醋」近期巧巧消失在點餐平板上，有網友在《Dcard》美食板發文，去用餐時詢問店員，才知道真的不再提供橙醋，讓他相當崩潰。台灣壽司郎今（30）日回應《NOWnews今日新聞》查證，證實因為台灣消費者使用習慣方式不同，導致橙醋使用率較低，因此各店用完庫存後已經下架，但考量到民眾的需求，未來會在研究看看可否應用到其他料理上，繼續服務台灣消費者。
橙醋顧名思義就是加入柚子等柑橘類製作成的醋。台灣壽司郎宣傳課長陳楷媗表示，橙醋在日本料理中相當常見，不只是很普遍的提味佐料，也能入菜，在日本壽司郎也是很多日本顧客喜愛的佐料之一。當初壽司郎來台展店，因為跟日本規格相同，所以也一並提供，不過長期觀察下來，台灣消費者以橙醋作為佐料吃法不太普遍，料理中也比較少用，因此近期才決定各店用完庫存後就停止供應。據了解，現在壽司郎各門市應該都已全面下架。
陳楷媗強調，壽司郎有聽到消費者的心聲，未來會在研究是否將橙醋用於其他料理中，並且思考如何向台灣消費者推廣，提供更多元的選擇。