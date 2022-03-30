玩具卡門縫！小貓爪不氣餒「左右盲摸」 主人決定幫一把
貓貓永不放棄！當房門緊地的時候，貓咪因為不會開轉動把手，若有東西掉進縫裡就只能知難而退，可國外這隻貓的字典裡似乎沒有放棄，即便視線被房門阻隔，仍堅持地將手伸進縫中左右狂撈，這堅持的心境感動主人，決定幫牠一把。
兩隻貓分別是銀虎斑「Bud」和橘貓「Sprout」，共同的興趣是一起坐在打開的冰箱前面，直直盯著裡頭的食材，幻想它們變成美味佳餚的模樣，不過好在貓咪們目前還沒學會自己打開冰箱，主人暫時不用為電費煩腦。
今天的主角是虎斑貓Bud，牠平時活潑搗蛋，對於玩耍有著一百零一種花樣，偶爾還會做出令飼主相當抓狂的行為，像是把廁所的滾筒衛生紙通通抓爛！但也因此，Bud擁有極其堅定的性格，對想做的事勇往直前，這天飼主就拍攝到Bud的目標玩具滾進了關閉的房間，房外的牠完全看不到東西，只能像瞎子一樣上摸門板、下摸地面，嘗試找出。
在主人的幫助下Bud終於拿到棍子，眾人開心回覆「很堅決！哈哈」、「我會想故意挪遠看牠撈欸哈哈」、「我的貓就是這樣做的，牠討厭關門」、「我閨蜜的貓咬了一根棍子，然後被刺穿了舌頭，花費幾百美元的治療後仍去世了。我不建議給小貓棍子」。 （編輯：李惠婷）