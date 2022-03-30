提案公布議員助理名冊防弊　時力呼籲朝野共同支持

立法院內政委員會今（30）日審查「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，鑒於近年來詐領助理費案件頻傳，又適逢地方選舉年，時代力量提出對應修法版本，呼籲朝野黨團共同支持議會透明及助理名單薪資級距公開上網，終結詐領助理費歪風。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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時力黨團總召邱顯智指出，2020 年至今僅一年多的時間，至少就有7位議員詐領助理費判決定讞，犯罪所得從5萬多元到 1,142 萬，刑期從1年10個月到12 年6個月。在政黨與地區的分佈上，從台北、桃園、新竹、苗栗到台南都有，政黨上有民進黨籍的議員，也有國民黨籍的議員，很顯然是不分藍綠、不分區域的普遍現象。
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立委王婉諭表示，時代力量所提出的版本以及將提出的修正動議主要有以下三點主張：
一、地方議員的助理名冊、以及助理的薪資級距都應公開上網，如果聘用的助理是議員的一定親等內的話，也應該要註記說明，杜絕人頭助理、或是便當助理的惡習。
二，應要提高縣市議員助理費用，以現行的制度來看，非直轄市的縣市議員一個月只有8萬元的助理費用，比起直轄市一個月24萬的費用相差3倍之多。然而，許多縣市的幅員遼闊，助理費用的差距事實上就是問政以及服務量能的取捨，造成許多議員及助理疲於「顧選區」而捨棄了議員的審查預算、監督市政的本職。
三、過去許多民意代表都提議應該讓「人事費用」流用為「為民服務費」或是其他相關費用，理由其實很簡單，就是議員的錢不夠跑婚喪喜慶還有鄰里活動的跑攤費用。然而這其實是非常本末倒置的，服務費用不夠應該是檢討服務費用的使用本身，而不是到處挪用其他預算、大開後門，助長詐領助理費的歪風。
王婉諭強調，時代力量的修法主張能開啟地方議會改革的第一步，無論是民進黨、國民黨，甚至是民眾黨，都應該要支持這樣的修法方向，杜絕地方議會長年以來的陋習與利益分贓結構。王婉諭表示，時代力量堅信地方政治是民主法治發展的重要基礎，讓人民找回對政治的信心、讓人民相信，議員不僅僅只是比拚「服務」，而是真正為人民的納稅錢及市政品質把關，應該從地方議會的改革開始！