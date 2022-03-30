俄烏戰恐釀全球糧食風險　建立永續糧食和水系統成挑戰

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Mark Lacey說，較富裕國家（如歐盟成員國）的政府開始透過補貼糧食價格的方式、干預農業市場以抑制通膨，這種情況將會加劇。這樣的方式，會導致富裕國家與貧窮國家之間的糧食供給差距進一步擴大；而那些已面臨糧食短缺問題的國家，價格將上漲至超過人們可承受的範圍。
此外，俄羅斯不僅是小麥生產大國，而且是生產氮肥、磷酸鹽及鉀肥等化肥產品的資源大國，導致問題進一步擴大。特別是鉀肥市場高度集中。僅加拿大、白俄羅斯及俄羅斯三個國家就佔全部鉀肥出口的80%，其中白俄羅斯及俄羅斯兩國的市場佔比共達40%。
西方國家對俄羅斯及白俄羅斯實施的制裁，將擾亂這些商品的貿易，對世界各國的農作物產量造成連鎖反應。挪威化肥公司Yara近期發表的一份聲明指出：「農業生產現在正進入至關重要階段，化肥、種子及水等投入因素將決定未來收成。按最極端的情況計算，如果不對土壤進行施肥，下次農作物收成可能會減少50%。」
除了戰爭，Mark Lacey補充，氣候變化及極端氣候事件同樣對農業用地帶來壓力。例如，去年夏季的炎熱與乾燥導致加拿大的小麥產量下降。學術界估計，即使在溫度升溫2°C的情況下，玉米產量預估將下降14%，而小麥產量將減少12%。
聯合國政府間氣候變化專門委員會近期發佈的影響報告明確指出：「全球升溫2°C或以上，全球暖化將逐漸削弱土壤健康及生態系統服務如授粉，增加病蟲害的壓力，並減少海洋動物的生物量，進而破壞許多地區的陸地及海洋糧食生產力。」
也因此，Mark Lacey認為，建立永續的糧食和水系統是目前全球面臨最緊迫的挑戰之一。確保糧食安全及永續的公司需要迅速提高產量，盡力避免這些不利後果。為實現此目標，從現在到2050年需作出30兆美元的投資。其中，三個結構性改變有其必要性：1. 提高農產品收成及生產效率，這一點可依靠科技實現。2. 改變全球飲食結構，包括減少肉類消費及3. 大幅減少廢棄物及排放量。
Mark Lacey指出，俄羅斯入侵烏克蘭及其對化肥及糧食供應的影響，暴露並加劇了糧食和水系統的弱點。若是放任不管，這可能會對全球產生極其負面的影響。雖然就目前的情況而言，糧食短缺是戰爭造成的不利後果，但缺乏糧食安全本身亦可能引發衝突。