俄烏戰爭下台灣新國防　專家提無人機戰隊

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羅正方說，俄烏戰爭為全球展示強國周邊的小國如何以小博大、以弱勝強，烏克蘭在空優上沒有絲毫優勢，戰機少、跑道又被摧毀，烏國使用無人機在空中搜索目標或將敵方座標回報給後方砲擊部隊，加以精準砲擊，也有改裝手榴彈、汽油彈，精準投遞到裝甲車頭頂。
羅正方表示，傳統戰鬥機飛行員需要訓練好幾年才能投入作戰，發生意外就少1名戰力，無人機訓練班大約3天到7天，不僅無人機生產便宜，也能大幅縮短訓練時，另外兵役訓練過程是否加入無人機訓練，這對台灣「平轉戰」是迫切需要。
周永鴻指出，民力無窮，平時整備民間力量更加重要。建議規劃無人機飛手納入民防；台灣在農噴、空拍等相關產業有一批專業無人機飛手，而飛手在平時訓練、編隊，到了城市游擊戰中若有偵查設施和武器，就是一支隱形大軍。
至於保全部分，張達錩表示，數十萬保全人員中服過兵役的退役軍人或幹部為數眾多，全民防衛動員署以及各縣市政府，應製作「保全人員民防手冊」，內政部也提供保全法源依據，讓保全平時備用、戰時可用，形成強大保全國家隊。
阮昭雄指出，民間社會如保全、無人機飛手和民間守望相助隊皆可以應用在防災動員上，建議中央組織上要有主責單位，例如美國國土防衛部角色，因為國防、防災、消防、警察等都有不同主責單位，應要有主責單位出面負責整合。