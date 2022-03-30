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俄烏戰爭下台灣新國防　專家提無人機戰隊

▲台灣韜略策進學會今（30）日舉辦「俄烏戰爭對建構台灣新國防啟發」的座談會。（圖／韜略策進學會提供）
▲台灣韜略策進學會今（30）日舉辦「俄烏戰爭對建構台灣新國防啟發」的座談會。（圖／韜略策進學會提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-30 11:07:40

台灣韜略策進學會今（30）日舉辦「俄烏戰爭對建構台灣新國防啟發」的座談會。多名專家都提到，政府可以結合民間力量，尤其是「無人機」與「保全業」，其中無人機屬於小國的空優，目前台灣有1萬個無人機飛手，戰時就是1萬個空軍。

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台灣新國防啟發座談會邀請經緯航太科技創辦人羅正方、中華民國保全商業同業公會全聯會理事長張達錩、台中市無人機飛手職業工會理事長周永鴻、台灣首都圈議員防災問政聯盟召集人阮昭雄、國防安全研究院中共政軍所助理研究龔祥生參加。

羅正方說，俄烏戰爭為全球展示強國周邊的小國如何以小博大、以弱勝強，烏克蘭在空優上沒有絲毫優勢，戰機少、跑道又被摧毀，烏國使用無人機在空中搜索目標或將敵方座標回報給後方砲擊部隊，加以精準砲擊，也有改裝手榴彈、汽油彈，精準投遞到裝甲車頭頂。

羅正方表示，傳統戰鬥機飛行員需要訓練好幾年才能投入作戰，發生意外就少1名戰力，無人機訓練班大約3天到7天，不僅無人機生產便宜，也能大幅縮短訓練時，另外兵役訓練過程是否加入無人機訓練，這對台灣「平轉戰」是迫切需要。

周永鴻指出，民力無窮，平時整備民間力量更加重要。建議規劃無人機飛手納入民防；台灣在農噴、空拍等相關產業有一批專業無人機飛手，而飛手在平時訓練、編隊，到了城市游擊戰中若有偵查設施和武器，就是一支隱形大軍。

至於保全部分，張達錩表示，數十萬保全人員中服過兵役的退役軍人或幹部為數眾多，全民防衛動員署以及各縣市政府，應製作「保全人員民防手冊」，內政部也提供保全法源依據，讓保全平時備用、戰時可用，形成強大保全國家隊。

阮昭雄指出，民間社會如保全、無人機飛手和民間守望相助隊皆可以應用在防災動員上，建議中央組織上要有主責單位，例如美國國土防衛部角色，因為國防、防災、消防、警察等都有不同主責單位，應要有主責單位出面負責整合。

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