柯文哲、黃珊珊違規！遭爆未戴口罩唱歌 陳時中回應了
中央流行疫情指揮中心日前宣布，3月起唱歌維持須戴口罩規定，前議員王浩宇、網紅四叉貓都接連爆料，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊都在「未戴口罩」的情況下，在餐敘中於台上高歌，針對否開罰，身兼指揮官的衛福部長陳時中今（30）回應表示「目前規定還是要戴口罩唱歌，開罰須由地方衛生局去認定」。稍早北市府副發言人魏文元稱，北市衛生局會依照防疫規範，一切依照程序處理。
國內近日本土個案激增，防疫是否確實成為各界矚目焦點，但台北市長柯文哲與副市長黃珊珊卻分別遭到前議員王浩宇、網紅四叉貓爆料，竟未戴口罩唱歌，引起各界撻伐，質疑是否要開罰。
對此，衛福部長陳時中今日接受媒體訪問時表示，目前以及四月的規定是唱歌要戴口罩，開罰與否要地方衛生局去認定。
而北市府稍早也針對此事做出回應，副發言人魏文元說，北市衛生局會依照防疫規範，了解當時情況，並要求當事人說明，該罰就要罰，一切依照程序處理。（編輯：林莞茜））
※【NOWnews 今日新聞
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