高雄新住民會館法律諮詢服務　有通譯陪說母語也通

《四方報》報導，為提供新住民更友善便利的法律諮詢管道，高雄市政府社會局攜手法制局、研考會1999市民服務及連結律師公會，自今年3月起每月最後一週週六於新住民會館提供免費法律諮詢服務，希望能協助新住民解決各種法律上遭遇問題及糾紛，以獲即時協助及權益保障。
新住民來到台灣，常因國情、文化及語言等差異，或因不諳法律規定，如果遇到消費糾紛、理財詐騙、財產繼承、子女監護權協商及車禍事件等狀況常不知道該怎麼辦或如何尋求協助，導致延誤處理時機或影響自身權益。以過往新住民求助經驗為例，新住民阿妙的未成年子女因受友人教唆偷竊，遭商家提告偷竊罪，阿妙煩惱孩子因觸法而盡毀前途，也擔心自己因中文表達理解的限制，無法陪伴孩子一起面對訴訟之路。
所幸，經由社工協助連結免費法律諮詢服務，並由義務律師協助訴訟答辯，終於爭取對未成年子女有利的處分、判決，也讓阿妙及孩子經過這次事件認識相關法律常識及責任，避免日後被他人利用、欺騙而誤觸法網，更足見法律諮詢服務對於新住民家庭的重要性。
高雄市政府社會處表示，高雄市目前新住民人數約有6萬4千多人，高雄已成為新住民朋友第二個家，為協助新住民在台生活，高雄市政府於109年11月成立「新住民會館」，從開辦以來就致力完善新住民各項權益。新住民會館法律諮詢服務採電話登記預約，並有通譯人員陪同提供翻譯協助，新住民朋友在諮詢時說母語也可以通，歡迎新住民朋友多加利用（預約電話：07-2353500、地址：高雄市新興區中正三路36號）。