綠屏東初選！再談副縣長經驗 鍾佳濱推「自傳」爭支持
初選民調倒數一週，民進黨屏東縣長參選人鍾佳濱今（30）日推出「鍾佳濱：屏東縣長最佳人選」自傳，將從小到大的經歷都攤在陽光下，讓鄉親更認識他這位在故鄉成長、讀書、工作，如同鄰居一般的屏東子弟。鍾佳濱說，希望讓鄉親充分了他的過往經歷後，不再受到流言蜚語影響，理解到他資歷完整，且有經驗會做事，是擔任屏東縣長的最佳人選。
鍾佳濱推出的自傳內容，除了首次向民眾介紹他的父母，也將從小到大的經歷都攤在陽光下，包含高中偷讀黨外雜誌被抓、在校參與「自由之愛」、「獨台會案」、「100行動聯盟」等學運時期，以及擔任屏東縣政府機要秘書、副縣長時，如何應對「921大地震」、「莫拉克風災」等天然災害的威脅，都一一收錄。
自傳中，不僅詳細描述鍾佳濱過往經歷，其妻子楊茹憶也從「第一線」對老公鍾佳濱的側寫，她在書中表示「長期觀察他、與他相處，我相信他是對的人」，因此內舉不避親，向大家誠懇地推薦她的老公。
鍾佳濱表示，感謝地方朋友協助製作這份自傳，內容詳盡豐富，不僅讓他自己能回顧過往30年投入政治的歷程，也能提供給鄉親來檢視他的過去，以支持他擔任未來的屏東縣長。
鍾佳濱感慨地說，過去這段選舉時間中，常聽到支持者擔心坊間對他不實的批評，因此，他推出這份自傳，也是希望讓鄉親充分了他的過往經歷後，不再受到流言蜚語影響，理解到他資歷完整，「有經驗、會做事」，請屏東人支持鍾佳濱。