賴品妤力爭　金山、萬里區獲驗車保障名額

汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮等7區的交通監理業務，皆由基隆市的監理站監管，而後6區內更無民間之汽車代驗場，造成民眾極為不便；經立委賴品妤爭取後，金山、萬里2區的車主，即日起至指定車廠便享有保障名額。
賴品妤表示，東北角、北海岸除汐止外的6區，目前區內沒有任何一家民間汽車代驗場，驗車必須舟車勞頓到基隆、台北市等地，同時因量能有限，甚至往往要花上一整天的時間等待；而登記於金山、萬里2區的小型車約有11300輛、瑞平雙貢約有15000輛，產生明顯的供需失衡，更遑論對於一年要檢驗2次，10年以上車齡的車主，相對其他區域的車主權益落差非常嚴重。
賴品妤說，持續的向公路總局爭取相關的權益，終於傳來了好消息，即日起，車輛登記於金山區、萬里區的小型車車主，於上午時段向指定代驗場電話預約，即可享有保障名額（保留時段至中午11時），不再像以往需要花上一整天的時間等待；面對地方的需求，她會持續努力在中央爭取資源，盡可能讓鄉親的生活越來越便利，並且提升鄉親的權益。
賴品妤補充，雖申請代驗場需尊重市場的機制，但偏鄉汽車修理廠可能受限資訊落差、人力資源等因素而無申請；因此也要求公路總局、北市監理所於四月中到瑞芳區、金山區，辦理「申設代驗場說明會」，希望藉由公路總局到第一線詳細的說明及輔導，讓地方的汽車修理廠、加油站更有意願申請成為代驗場，弭平地方資訊落差。