譏盧秀燕可好好睡覺 蔡其昌：若黨徵召參選、義無反顧
民進黨將推出誰挑戰現任台中市長盧秀燕，力拚光復台中，受到各界關注。被視為熱門人選的立法院副院長蔡其昌今（30）日接受廣播節目專訪時表示，此次是黨內徵召，所以不要再問甚麼時候宣布了，只要黨要徵召，自己義無反顧；他也說，各個政黨都還沒有整隊，讓盧秀燕好好睡一覺也沒什麼不好，台中市民要的是一個能夠解決問題的市長，大家不在乎藍綠，而是看市長能否兌現承諾。
蔡其昌表示，民進黨選對會的徵詢小組尚未正式徵詢他的意見，對他而言，現在就是看民進黨要不要徵召自己，所以不要再問什麼時候宣布了，因為這次就是徵召，不是要初選、進行民調。
蔡其昌也強調，如果民進黨需要自己承擔，自己義無反顧、勇敢承擔，且勇往直前，一定勝利，「黨需要我，我這個人不會閃躲」。
被問及盧秀燕民調表現不差，倘若參選要怎麼贏？蔡其昌說，從民調角度解讀，台中本來就是「搖擺州」、「無情及進步的城市」、「時藍時綠」，這時候做民調是政治意涵大於實質。
蔡其昌表示，各個政黨都還沒有整隊，自己覺得讓盧秀燕好好睡一覺也沒什麼不好，台中市民要的是一個能夠解決問題的市長，大家不在乎藍綠，而是看市長能否兌現承諾，例如盧秀燕4年前提出的「市長換人空氣換新」政見，到底要怎麼落實？