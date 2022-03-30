政壇地震？中國三省「老大哥」全換人　習近平心腹也卸任

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這起人事調整案中，被認為是習近平親信的湖北省委書記應勇卸任格外引起外界關注。應勇是浙江人，習近平上台後，應勇一路從中國的政治高地上海的副書記做到上海市長。2020年2月疫情在湖北武漢爆發時，更被緊急派往湖北抗疫擔任省委書記至今，顯見習近平對他的信任與青睞，如今應勇人事案因「年齡原因」有所變動，是否將來升入中共政治局去向備受關注。
《自由亞洲電台》特約評論員高新分析指出，今年二十大後中共中央政法委書記和中共國務院國務委員兼公安部長兩個政法系統的副國級崗位即將空出，預計可能接任的人選中，除了現任中國最高法院院長周強外，王小洪、陳一新與應勇都是習近平的親信，尤其後者是倍受習政治信任的「浙江幫」重要成員，應勇或將成為中共二十大晉陞政治局委員兼新一屆中央政法委書記。
按照慣例，在中共二十大召開前，省級行政區的黨政「一把手」都將成為新一屆中央委員，省級黨委副書記以及一部分重要城市的黨委書記將成為中央候補委員。分析認為，未來三個月，包括上海、天津、山東在內的中共省級行政區將召開黨代會，選出新一屆領導班子和中共二十大代表。如無意外，諸葛宇傑、金湘軍和劉強都將作為黨代表出席二十大，並有望在二十大上入選中共中央候補委員；與此同時，中國內外對於「反習」的聲浪也有高漲趨勢，隨著國內疫情多點爆發、外資急撤與經濟危機等內政外交窘境，中共二十大之前這波政壇重磅人事布局也更增添風雨欲來的氣息。