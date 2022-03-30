高雄化工廠群聚再+1　染疫作業員家屬確診

高雄市前鎮區化學公司COVID-19群聚今（30）日新增1例確診個案，為案23179、40多歲男性，CT值25.8，為已確診作業員22459、22641同住家人並於3月23日已匡列隔離，3月29日隔離期間因症採檢陽性確診，評估社區傳染風險極低、無社區足跡公布，高雄市長陳其邁也呼籲民眾，清明連假即將到來，外出時務必全程配戴口罩，以免受到零星感染。
高雄市衛生局今日另公布基隆市確診個案23277於高雄市足跡，個案於3月28日搭乘高鐵0165車次，座位為第4車廂10A，於23：05抵達高雄，3月29日出現症狀至診所就醫轉診醫院住院並採檢陽性，經疫調掌握社區無不特定接觸風險。
而為因應清明假期即將來臨，南北移動多，難免有落網之魚，陳其邁也呼籲民眾，外出時全程配戴口罩，進入納骨塔辦理祭祀活動時也記得要配合進行實聯制、手部消毒、保持社交距離，也鼓勵民眾提前、分散或線上祭拜，以免人擠人。
※【NOWnews 今日新聞
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